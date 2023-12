 Booba au premier Golden Coast, festival dédié au rap près de Dijon

Un poids lourd, Booba, et un retour, la Fonky Family, se signalent à l'affiche du premier Golden Coast, festival dédié au rap près de Dijon, dont les premiers noms ont été dévoilés mercredi 13 décembre 2023.

Pour cet événement prévu les 13 et 14 septembre 2024 sur l'ancienne base aérienne 102 près de Dijon (aéroport de Dijon Longvic), SCH, SDM, Djadja & Dinaz, Josman, Luidji, Morad, So La Lune et deux grosses signatures associées pour un duo, Zola & Koba LaD, sont également annoncés parmi les artistes confirmés.

La relève n'est pas oubliée avec Bu$hi, Favé, La Fève, Luther ou encore Zamdane. Les rappeuses Lala &Ce (à prononcer "ace" comme au tennis) et Maureen sont également de la partie, tout comme le cocktail rap-chaâbi de TIF et l'électro de Vladimir Cauchemar. D'autres noms seront révélés ultérieurement, pour arriver au total à une quarantaine.

Booba et le retour de la Fonky Family

Booba est omniprésent dans le paysage médiatique. Il s'est ainsi lancé dans une croisade contre ceux qu'il appelle les "influvoleurs", ces influenceurs qu'il accuse de multiples arnaques au préjudice des internautes. Il a été mis en examen début octobre pour harcèlement moral en ligne aggravé envers Magali Berdah, patronne emblématique d'une agence d'influenceurs, mais dans une procédure distincte du récent procès des cyberharceleurs de cette dernière. Le rappeur se pose aussi en pourfendeur de l'animateur télé controversé Cyril Hanouna.

La Fonky Family, collectif de Marseille, fêtera en 2024 les 30 ans de son acte de naissance. Les réseaux sociaux de leurs membres frémissaient ces derniers temps avec leur fameux sigle "FF" préfigurant leur retour. En mai, un des membres, Le Rat Luciano, avait été honoré dans la catégorie des pionniers par les Flammes, l'équivalent des Victoires pour le rap et ses courants.

Infos +

L'ambition du Golden Coast est de devenir "le festival de référence rap en France", comme l'a dit à l'AFP Emmanuel Hoog, directeur général du groupe Combat Media, déjà derrière le festival Rock en Seine et celui des Inrocks à Paris et dans sa région. Les organisateurs promettent trois scènes, dont la principale permettra aux têtes d'affiche de se produire sous une arche de 30 mètres de haut. Les festivaliers doivent aussi être plongés dans un univers à la Zone 51, fameuse base secrète dans le Nevada, niche à fantasmes notamment exploités dans la série "X-Files".

(AFP)