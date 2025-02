Booster l’attractivité des hébergements du Doubs : 75 professionnels réunis à Baume-les-Dames pour dynamiser leur entreprise 

Cette demi-journée d’échanges et de partage a permis aux propriétaires de chambres d’hôtes, meublés de tourisme, gîtes de groupes, hôtels et campings de découvrir de nombreux outils pour développer leur activité. Les participants ont pu profiter de trois ateliers centrés sur des réflexions communes concernant les bonnes pratiques de valorisation de leur offre (moyens à mettre en œuvre, priorités d’action, freins et solutions), tout en échangeant avec l’équipe de Doubs Tourisme.

S’en est suivie une conférence sur l’importance de la décoration dans les hébergements, animée par une conseillère en aménagement écoresponsable. Certains hébergeurs, sur inscription, ont également participé à un atelier mettant en pratique les conseils abordés précédemment.

Les échanges ont ensuite continué autour d’espaces animés par Doubs Tourisme et les offices de tourisme : accompagnement au classement, labels, diagnostic de sites internet avec Diagtourisme, optimisation des fiches Décibelles Data et conseils en communication et réseaux sociaux. Ces moments de partage ont permis aux hébergeurs de repartir avec des pistes d’amélioration pour booster leur visibilité et leur attractivité.

Cette rencontre s’inscrit dans la mission d’accompagnement des professionnels du tourisme par le Comité départemental du tourisme.

(Communiqué du Doubs Tourisme)