Bourgogne-Franche-Comté : la commission permanente vote plus de 195 millions d’euros d’aides régionales

Réunis en Commission permanente, les élus régionaux de Bourgogne-Franche-Comté ont adopté un ensemble de mesures représentant un engagement financier total de 195,15 millions d’euros. Ces crédits sont destinés à soutenir un large éventail de projets dans les domaines économique, agricole, culturel, éducatif, environnemental et social sur l’ensemble du territoire.

Soutien à l’économie locale et aux entreprises

Plusieurs dispositifs d’aides aux entreprises ont été validés. 952.721 € sont alloués à 13 TPE et PME, notamment sous forme d’avances remboursables, pour soutenir la croissance, l’innovation ou la mutation d’activité. Parmi les bénéficiaires : Augmenteeth à Routelle (25) et Vinosaka à Mâcon (71), qui reçoivent chacun 200 000 €. D’autres entreprises comme Siobra, Alu Factory, AVS Réseaux ou encore Geochanvre F bénéficient également de soutiens.

Dans le secteur de l’automobile, une aide exceptionnelle de 200.000 € est attribuée à CTS (Comtoise de Traitements de Surfaces), afin de faire face aux défis de la transition vers l’électrique.

Agriculture, forêt et climat : un soutien renforcé

L’agriculture n’est pas en reste avec 1,56 million d’euros mobilisés. Une aide de 169.000 € est accordée à 52 éleveurs dans le cadre du "Plan engraissement" pour encourager l’élevage local jusqu’à l’abattage. De plus, 1,39 million d'euros sont attribués à 40 exploitations agricoles pour moderniser et adapter leurs structures aux impacts du changement climatique.

Le secteur forestier bénéficie aussi de plus de 99.000 €, notamment pour équiper 10 entreprises de travaux forestiers et financer des plantations expérimentales dans les communes de Chaux (90) et Saint Jean (58).

Éducation, numérique et infrastructures

La Région investit dans la formation : 519.800 € pour les CFA, avec un appui à l’équipement pédagogique et immobilier. Elle consacre également 8,8 millions d'euros à la construction d’un nouveau campus d’enseignement supérieur sur le site Maret à Dijon, dédié aux "Humanités, Arts et Culture".

Le numérique fait l’objet d’une dotation de 345.400 €, notamment pour des projets comme celui du Muséoparc Alésia ou la création de jumeaux numériques à Badevel (25).

Culture et patrimoine : un appui affirmé

Avec plus de 4,15 millions d'euros engagés, la culture représente un poste important de cette session. La Région soutient à la fois la formation musicale professionnalisante (470.000 €), le spectacle vivant (1,85 million d'euros) et les manifestations culturelles (1,01 million d'euros), comme le Festival de Musique de Besançon (205.000 €) ou "Livres dans la Boucle" à Besançon (50.000 €).

En matière de patrimoine, 61 632 € sont destinés à la restauration de sites historiques comme l’église Saint-Jean l’Évangéliste à Bard-le-Régulier (21).

Mobilités, environnement et énergie

Un budget conséquent de 144,95 millions d'euros est affecté au fonctionnement du TER régional pour le reste de l’année 2025. Une hausse tarifaire de 2,3 % est prévue au 1er juillet. La Région investit également 39.488 € pour la mise en place de navettes ferroviaires lors des Eurockéennes de Belfort 2025.

Sur le plan environnemental, la commission valide des aides pour la protection de la biodiversité (168.527 €) et la restauration des milieux aquatiques (237.548 €). Le programme Effilogis bénéficie de 447.815 € pour améliorer la performance énergétique des bâtiments publics.

Aménagement du territoire et solidarité

Dans le cadre du programme "Territoires en Action", plus de 5,75 millions d'eurossont débloqués pour des projets dans les zones rurales et métropolitaines, notamment à Montbéliard et Chalon-sur-Saône.

Le soutien aux centralités rurales s’élève à 1,07 million d'euros, incluant des projets à Brazey-en-Plaine (21), Ronchamp (70) ou Giromagny (90). À ce jour, 111 communes sont engagées dans le programme C2R.