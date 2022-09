Bourgogne Franche-Comté : un nouvel atlas sur les libellules

Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés et ses partenaires annonce la parution d’un tout nouvel atlas consacré aux libellules de Bourgogne-Franche-Comté. Avec plus de 100.000 données exploitées, l’aide d’un millier d’observateurs et un grand réseau d’auteurs bénévoles, cet atlas unique répertorie et décrit les 75 espèces de libellules présentes dans la région.

Après le succès de l’Atlas des Papillons de jour de Bourgogne et Franche-Comté, la SHNA- OFAB, le CBN-ORI et l’OPIE FC se sont lancés dans l’atlas des libellules. L’association fédératrice BFC Nature, éditeur nature régional, a décidé de consacrer le numéro 17 de ses hors-séries aux Odonates.

Issu d’un travail de longue haleine initié en 2010, l’ouvrage répertorie en détail les 75 espèces présentes en région, leur répartition, leur biologie, et les menaces pesant sur elles. Accompagnant cette conséquente monographie, une vingtaine de chapitres proposent au lecteur un tour d’horizon complet pour découvrir le territoire, les phases de vie, l’histoire et les enjeux environnementaux qui touchent les odonates de Bourgogne-Franche-Comté.

Un ouvrage complet

Illustré avec le concours d’une cinquantaine de talentueux photographes, cet atlas de plus de 400 pages constitue un guide précieux pour tous les spécialistes passionnés et pour tous les curieux novices !

L’ouvrage est avant tout une invitation à observer les demoiselles et libellules locales dans leur milieu naturel. Les auteurs présentent ainsi leurs méthodes d’observation, de photographie et des "balades libellules" pour les retrouver in situ.

Avec plus de 100 000 données exploitées et l’aide d’un millier d’observateurs, cet atlas est un ouvrage unique, riche et détaillé sur l’odonatofaune locale. Il vient compléter l’encyclopédie de la Nature en BFC.

Une ciné-conf’ pour le lancement de l’atlas

Pour le lancement du Hors-Série 17, l’association Bourgogne-Franche-Comté Nature sera présente à la fête de la science de Dijon.

Au programme :

Ciné-conf’ le 15 octobre de 16h à 18h :

Projection du film "L’appel des libellules" (52 min) de Marie Daniel et Fabien Mazzocco (produit par Mauvaises Graines – CEN Aquitaine – La Salamandre)

Amphithéâtre Ampère, Bâtiment Gabriel de l’Université de Bourgogne

Présentation de l’atlas des Odonates

Échanges avec le public

Une exposition et un stand au cœur du village de la fête de la science le 15 et 16 octobre, pour retrouver nos ouvrages et en savoir plus sur l’association fédératrice et ses 25 membres.