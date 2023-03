Budget serré : comment rouler pour moins cher à Besançon ?

Le PDG de Total Énergies a annoncé le plafonnement des prix de la majorité des carburants des stations-services Total à 1,99€ le litre depuis le 1er mars 2023. Les déplacements sont une dépense obligatoire pour beaucoup de Bisontines et Bisontins et la hausse du prix du gazole de 21% depuis janvier 2022 continue de réduire leur pouvoir d’achat de manière conséquente. Voici donc quelques conseils pour limiter sa consommation de carburant.

Economiser son carburant... en conduisant

La manière la plus simple d’économiser les dépenses de carburant reste encore d’économiser le carburant lui-même, voici donc les principes de base de la conduite économique :

Choisir le bon régime

L’économie la plus simple se fait en surveillant son compte-tours ; au bout d’un certain seuil, un véhicule consomme davantage pour une accélération proportionnellement plus faible. La solution est donc d’adopter le bon régime moteur et idéalement de passer ce régime au bon moment lors d’une accélération pour éviter le sur-régime.

Respecter les distances de sécurité

Chaque freinage signifie une accélération pour reprendre de la vitesse, des distances de sécurité respectées signifient donc moins de freinages intempestifs qui, à l’échelle de plusieurs réservoirs, peuvent s’additionner pour créer une somme non-négligeable. Ce même principe s'applique aux accélérations brutales, qui sont également des sources de gâchis de carburant.

Vérifier la pression des pneus

Des pneus correctement gonflés permettent de parcourir une distance plus importante que des pneus sous-gonflés. La vérification de la pression se fait en principe au moins deux fois par an (de préférence lors des grands changements de température), sans compter la vérification à faire avant chaque grand trajet – par ailleurs, voyager le plus léger possible lors de ces trajets permet également de faire des économies.

Limiter ses trajets

Enfin, la plus grande économie est faite en sortant en ville uniquement lorsque c’est réellement nécessaire. C’est en ville que les voitures consomment et gâchent le plus, notamment à cause des arrêts incessants aux feux rouges ; les usagers en quête d’économies devraient donc privilégier les déplacements à pied ou à vélo. Dans les cas où l’utilisation de la voiture est indispensable, un trajet peut être rentabilisé en profitant d'un rendez-vous en ville pour aller faire des courses avant de rentrer chez soi par exemple.

Des applications mobiles

La dépense se faisant à la pompe, les Bisontins comme les autres Français sont depuis longtemps à l’affut des prix les plus avantageux.

Essence / Gasoil Now est une application gratuite et intuitive qui permet de trouver ces prix. Il suffit pour l’utilisateur d’installer l’application et d’activer la géolocalisation pour avoir instantanément accès à une carte des environs où les stations-service proches sont indiquées avec le prix du carburant recherché. L’utilisateur peut adapter l’application à sa situation en renseignant le type de véhicule conduit, son carburant utilisé, la capacité de son réservoir et sa consommation, le tout pour prévoir le meilleur itinéraire pour se rendre aux stations-service les moins onéreuses sur son trajet.

Il existe encore d’autres applications très similaires et tout aussi pratiques telles que Fuelio, Fuel Flash et Essence&CO, mais la source la plus fiable sur ces prix reste le site officiel du gouvernement prix-carburants.gouv.fr, les stations-service y étant obligées de fournir leurs chiffres en temps réel.

Privilégier d’autres modes de transport

Les habitants du Grand Besançon les plus déterminés à faire des économies peuvent bénéficier des différents réseaux de transports de la ville. Les bus et trams Ginko sont ponctuels et fiables, d’où leurs 100.000 voyageurs journaliers, et certains autocars desservent les communes de l'agglomération. D’autre part, de plus en plus de Bisontins prennent l’habitude de se déplacer à vélo pour leurs voyages journaliers au centre-ville et ses alentours, que ce soit avec leur propre deux-roues ou un vélo du réseau Vélocité.