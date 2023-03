Budget serré : comment jardiner moins cher à Besançon ?

Prendre soin de son paradis fleuri ou de son potager peut être compromis au vu du contexte économique actuel. Écologie et jardinerie ne riment pas toujours avec économie. Voici des adresses à Besançon et des conseils qui pourraient aider certain(e)s à retrouver la main verte...

En ce moment, maCommune.info vous propose une série d'articles "Budget serré" proposant des infos pratiques et des idées pour faire un maximum d'économies en cette période de crise énergétique et de baisse du pouvoir d'achat.

Les Pépinières bisontines

Pour dénicher des plantes à bon prix, les Pépinières bisontines peuvent être une première alternative. Plantes, arbres fruitiers, arbustes et plants de fleurs variées, l'entreprise propose un large choix de produits pour embellir son jardin et garnir son potager. L'entreprise offre également un service "entretien des espaces verts" qui permet aux clients de bénéficier de crédits d’impôt.

Infos pratiques :

Chemin des Vallières À Port Douvot, 25000 Besançon

03 81 88 26 64

pepinieres-bisontines

Les évènements autour des plantes

La foire aux plantes à Chateaufarine

La 12e édition de la foire aux plantes se déroulera les 15 et 16 avril au centre de formation de Chateaufarine à Besançon. Exposants régionaux, artisans, potiers, associations et animations viendront rythmer ces journées. Le public pourra s'informer et acheter des plantes à prix bas. Petit + : c'est aussi l'occasion d'en apprendre beaucoup sur l'univers du végétal.

Infos pratiques :

15 et 16 avril 2023

10h à 18h

ZAC Chateaufarine - 10 rue François Villon - Besançon

03 81 41 96 40

Entrée : 3 euros

Fête des plantes et vide jardin à Palise

Le comité des fêtes de Palise, situé à 30 minutes de Besançon, organise la 4e Fête des plantes et vide-jardin dimanche 23 avril. Cet évènement proposera de la vente de végétaux, de plants de légumes, de l'outillage et des décorations de jardin. Plusieurs exposants sont attendus.

Infos pratiques :

dimanche 23 avril

9h à 17h

06 46 14 31 75

Magasin discount

Les magasins Action

La chaîne néerlandaise de magasins hard-discount Action propose du matériel de jardinage à bas prix. Pots de fleurs, décorations, outils ou encore semis et plantes, plusieurs catégories de produits sont proposées... et même des nains de jardins ! L'enseigne propose également chaque semaine des bons plans comme des bacs à fleurs et pot de plantes disponibles entre 1 et 20 euros sur le site.

Infos pratiques :

Des bons plans sur le web

L'application mobile To Good to Go

Outre les produits alimentaires, l'application To Good to Go propose des plantes non vendues à bas prix. Par le biais de l’application mobile, les magasins partenaires Jardiland pourront proposer des paniers surprise de plantes au prix réduit de 7,99 € pour une valeur d’origine de 30 € minimum. Les intéressés peuvent choisir entre un panier de plantes d’extérieur ou un panier de plantes d’intérieur.

Infos pratiques :

Jardin pour vous

Le site Jardin pour vous propose plusieurs catégories de plantes à de bas prix. Les internautes peuvent retrouver des promotions sur certains articles.

Infos pratiques :

Des conseils pour le jardin

Faire son compost

Le compost permet d'apporter des matières organiques au jardin sans dépenser un centime. Il permet de faire des économies dans le terreau, les fertilisants et les amendements. Le compost a pour vertus d'améliorer la fertilité des sols et de régénérer les terres en libérant des éléments nutritifs sur le long terme.

Les bacs peuvent être fabriqués à partir de matériaux de récupération. Les différents purins permettent également de protéger les plantes, il est possible de les fabriquer soi-même à partir de recettes de purin, purin de prêle etc.

Des boîtes à semi faciles

Pour ceux qui cherchent à remplacer leurs mini-serres par des semis, les boîtes à oeufs peuvent faire l'affaire.

Si un modèle en plastique transparent est utilisé, il est conseillé de les fermer et de les laisser à l'extérieur. Les boîtes en carton peuvent quant à elles rester ouvertes en intérieur, mais doivent être enterrées dans le jardin avec les semis car elles se décomposent.

Replanter des aliments

Planter certains aliments dans son jardin est une autre possibilité, surtout s'ils poussent vite. Ail, céleri, oignon, poireau ou fenouil... le jardin commencera à se remplir petit à petit sans trop dépenser.

Fabriquer son désherbant

Fabriquer son désherbant peut être aussi une alternative pour éviter d'en acheter en magasin (et ne plus, c'est respectueux de l'environnement). La recette : diluer un kilo de sel dans cinq litres d'eau puis ajouter 200 ml de vinaigre blanc. En arrosant les mauvaises herbes avec ce mélange, elles devraient jaunir au bout de quelques jours. Il faudra seulement les arracher pour s'en débarrasser.

À noter dans le calendrier :

Du samedi 21 octobre 2023 au dimanche 22 octobre 2023, la Saline royale d'Arc-et-Senans revient avec sa Foire aux plantes. Des exposants proposeront des arbustes, plantes, bulbes etc.