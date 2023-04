Budget serré : comment décorer moins cher à Besançon ?

En ce moment, maCommune.info vous propose une série d'articles "Budget serré" proposant des infos pratiques et des idées pour faire un maximum d'économies en cette période de crise énergétique et de baisse du pouvoir d'achat.

Emmaüs

L’association Emmaüs propose la possibilité aux visiteurs d’acheter de nombreux articles à prix très accessibles. Entre vêtements, jouets, électroménagers, livres... il y a aussi de la décoration puisque l’on peut y retrouver des salles de ventes dédiées aux luminaires, aux tableaux et aux meubles. Ce point de vente récolte beaucoup d’objets dont les gens se séparent. L’occasion de trouver de la déco de seconde main pour chez soi. Certains jours de la semaine sont réservés au dépôt de dons et d’autres aux ventes, les informations sont disponibles sur le site de l'association.

Emmaüs :

9 chemin des Vallières à Port Douvot, 25000 Besançon

www.emmaus-besancon.fr

Les vide-greniers

La saison des vide-greniers ayant déjà commencé, c’est l’occasion de parcourir les différents villages organisateurs pour dénicher des objets déco à petits prix. Les vide-greniers donnent l’opportunité à un objet d’avoir une seconde vie et de faire plaisir à une nouvelle personne à prix très avantageux.

Pour consulter les dates des vides grenier à venir suivre le lien : www.macommune.info

Au vide-grenier Besançon

Par chance, pour celles et ceux qui ne sillonnent pas les villages, un vide-grenier permanent est situé à Chalezeule. Le concept est le même qu’un vide-grenier standard, exposition d’objets récupérés chez les particuliers et mis à la vente à des prix réduits. Beaucoup d’objets sont bradés tout au long de l’année dont de la décoration.

Au vide-grenier Besançon :

route de Belfort ZI de Thise, 25220 Chalezeule

www.auvidegrenier.fr

Le tri de Quingey

La ressourcerie de Quingey repose sur le même principe que les vide-greniers. On peut y déposer des objets pour la revente et on peut s’y rendre pour acheter des objets de seconde main. Sur place il y a la possibilité de trouver des objets de toutes sortes, dont de la décoration de seconde main.

Le tri de Quingey

La Blanchotte, 25440 Quingey

association-tri.com

Magasin de seconde main

Les magasins de seconde main pour les vêtements sont assez populaires, des magasins où sont vendus des meubles et de la décoration, qui ont déjà eu une première vie, existent également. Les articles sont alors vendus à prix cassés. A Besançon le magasin DoubsOccase propose une sélection d’articles de décoration et d’ameublement d’occasions de tous genres.

DoubsOccase

10 bis rue des Cras, 25000 Besançon

www.doubsoccase.fr

Geev

Geev, strat-up créée en 2017 par Hakim Baka et Florian Blanc, a pour principe le don entre particuliers. Les deux entrepreneurs ont constaté que beaucoup d’objets de seconde main mis à la vente ne sont jamais achetés. Pour éviter que ces invendus finissent à la déchèterie ou au fond d’un garde meuble, Geev permet aux utilisateurs d'en faire don. Rien de plus simple, il suffit de télécharger gratuitement l’application et de faire la recherche de l’objet souhaité. De l’électroménager, des vêtements, des accessoires, des jouets, de la décoration et d’autres catégories sont disponibles sur l’application. Cette entreprise propose des échanges d’objets gratuits en main propre. Il n’y a pas d’envoi par la poste via cette application. L’occasion de décorer son intérieur pour 0€.