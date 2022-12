Cadeau #11 : une paire de chaussons bien chauds de Nature et découverte

Pendant les fêtes et les vacances scolaires, nombreux sont celles et ceux qui partiront voir de la famille, des amis pendant quelques jours. La gendarmerie et la police rappellent l’utilité de l’opération tranquillité vacances (OTV) afin de limiter les risques de cambriolages. Depuis juin 2022, il est possible de s’inscrire au dispositif en ligne.