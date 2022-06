Canicule : la Bourgogne Franche-Comté reste en vigilance orange

Le ministère de la Santé a activé un numéro gratuit Canicule info service : 0 800 06 66 66 afin de répondre aux interrogations et donner des conseils.

La nuit de samedi à dimanche a été marquée par des températures souvent supérieures à 20°C.

A 5 heures, on relève des températures comprises entre 20 et 27 degrés : 25°C à Auxerre (89), 24°C à Besançon (25), 23°C à Strasbourg (67) et à Colmar (68), 23°C à Dijon (21), 26°C à Nancy (54) et 25°C à Lons-Le-Saunier (39).

Dimanche, les températures resteront à des niveaux très élevés. Dans le nord-est, les températures perdront seulement quelques degrés sur la Bourgogne-Franche-Comté et la Lorraine tandis que les très fortes chaleurs persisteront voire s'accentueront sur l’Alsace. On attend des températures maximales généralement comprises entre 35 et 39 degrés.

Des minimales toujours supérieures à 20°C en Franche-Comté

En soirée de dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi, une dégradation orageuse fera baisser les températures entre l'ouest de la Bourgogne, la Champagne et l'ouest de la Lorraine.

Plus à l'est, en Alsace, en Franche-Comté et sur l'est de la Bourgogne, les températures minimales demeureront supérieures à 20 degrés.

Fin de la vigilance rouge dans le Sud-Ouest

Au niveau national, Météo-France a levé, dimanche matin, sa vigilance rouge canicule dans cette partie du pays. 50 départements du Centre et du Nord-Est restent placés en vigilance orange canicule et/ou orages.

Trente-deux départements sont également en vigilance jaune notamment pour des orages, pluies inondations ou vents violents, a indiqué Météo-France dans son bulletin matinal.

Après les nombreux records de chaleur battus samedi dans l'ouest du pays, une "forte dégradation orageuse" est "attendue en soirée dimanche de la Nouvelle-Aquitaine vers l'Île-de-France" par Météo-France qui souligne un "épisode caniculaire précoce et intense en cours sur une grande partie Est du pays".

Chaleurs dans l'est du pays

Samedi soir, un coup de vent puissant et inattendu sur la "côte fleurie", entre Ouistreham et Deauville, a provoqué la mort d'un kitesurfeur, projeté contre la vitrine d'un restaurant à Villers-sur-Mer (Calvados). Ce phénomène météorologique inattendu, qui a "duré 20 à 25 minutes", a également fait "trois blessés légers", a précisé la préfecture.

Si les températures fraîchissent sur la façade atlantique, la vague de chaleur persiste dans les régions du nord-est où Météo-France prévoit jusqu'à 38 degrés, et localement un peu plus dans la plaine d'Alsace.

Le service météorologique a relevé samedi "des pointes voisines de 42°/43 °C" dans le Sud-Ouest, avec des records de températures "tous mois confondus", comme à Biarritz (42,9 °C) ou sur le bassin d'Arcachon (au Cap-Ferret) (41,9 °C) ou encore dans les Landes, à Biscarrosse (41 °C, record de 1968 égalé).