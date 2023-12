Catastrophes naturelles : les prix des assurances vont augmenter en 2025

Cette hausse générale, applicable au 1er janvier 2025, vise à remettre à flot un système en déficit depuis 2015. Elle fera également passer la surprime de 12 % à 20 % pour les contrats d'assurance professionnelle, de 6 % à 9 % celle sur les contrats vol et incendie, constituant ainsi une manne supplémentaire de 1,2 milliard d'euros par an, selon le ministère de l'Économie.

"Remettre à l'équilibre"

Ce régime, qui coûte en moyenne environ 25 euros par an et par foyer, passera "à 41 euros" selon les calculs de Franck Levallois, directeur général de France Assureur, pour qui cette augmentation "remettra à l'équilibre", le dispositif. La hausse des primes était demandée par les professionnels depuis plusieurs mois. Face à l'augmentation de la fréquence des tempêtes, sécheresses et autres inondations dues au dérèglement climatique, le régime des catastrophes naturelles est déficitaire depuis 2015.

"Une bonne chose"

En accordant une augmentation à 20 % sur la majorité des contrats en 2025, Bercy s'aligne à peu près sur les recommandations de France Assureurs comme de la Caisse centrale de réassurance (CCR) qui prônaient respectivement 18 % et 19 % dès 2024, la CCR en prévision d'une hausse à 22 % dans le futur. "Cela fait longtemps que l'on soulevait ce point", note Antoine Quentin, directeur des réassurances et fonds publics à la CCR, qui considère cette nouvelle "comme une bonne chose pour pérenniser le régime".

(AFP)