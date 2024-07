Célébrations du 14 juillet : le 13e régiment du génie sera présent à Valdahon et Pontarlier

La nouvelle est tombée : Le Festival L’Annuelle des Artistes à la campagne aura lieu à Bouclans les 7 et 8 juin 2024 ! Comme chaque année depuis 20 ans, les bénévoles du conseil d’administration collégiale concoctent un événement festif exceptionnel, à base de spectacles variés, professionnels et amateurs, de rencontres magiques et de délices pour les papilles, les yeux et les oreilles ! Et pour tout mettre en place, l’association a besoin de nouvelles recrues !