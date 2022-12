Cette année, le repas de Noël va coûter plus cher…

Depuis octobre 2021, la maire de Besançon et son adjoint en charge des Finances souhaitent faire appel à des banques "vertes" respectant les valeurs écologistes et environnementales pour contracter des prêts. Banque postale, Banque des territoires et la Nouvelle économie fraternelle (Nef). Cette dernière fait partie des entités que la Miviludes a cité dans son dernier rapport.