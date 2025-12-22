Lundi 22 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Charquemont
Société

CetteFamille inaugure une maison partagée pour séniors à Charquemont

Publié le 22/12/2025 - 16:00
Mis à jour le 22/12/2025 - 11:41

CetteFamille annonce l’ouverture d’une nouvelle Maison partagée pour seniors à Charquemont. À cette occasion, l’entreprise organise une journée portes ouvertes jeudi 15 janvier en présence de l’équipe.

© cettefamille.com
© cettefamille.com

La Maison partagée est implantée en centre-bourg. Il s’agit d’”une belle maison de maître de 492 m²”, répartie sur deux niveaux et équipée d’un ascenseur. Le lieu peut accueillir ”jusqu’à 10 colocataires dans des espaces confortables et sécurisés”.

La Maison partagée de Charquemont ”est conçue pour des personnes âgées en perte d’autonomie, qui recherchent du lien social et l’accompagnement d’un professionnel pour les gestes du quotidien”. L’objectif est de proposer un cadre de vie à taille humaine, favorisant à la fois la sécurité, l’autonomie et la vie collective.

Des espaces privatifs et communs pensés pour le confort

Les espaces communs sont décrits comme ”chaleureux et décorés avec du mobilier de qualité”. Les chambres, quant à elles, ”mesurent entre 13 m² et 24 m² et disposent chacune d’une salle de bain privative”.

Comme dans toutes les structures du réseau, ”elles sont meublées, mais peuvent être décorées par les colocataires s’ils le souhaitent”.

À l’extérieur, la maison dispose ”d’un grand parc de 3000 m² avec deux potagers sur pieds, adaptés à nos aînés”.

Une alternative à l’EHPAD

CetteFamille présente ses Maisons partagées comme une ”alternative à l’EHPAD ou aux maisons de retraite classiques”. Le concept repose sur ”une solution d’hébergement innovante et chaleureuse qui permet aux colocataires de vivre sereinement, tout en étant accompagnés 24h/7j par une équipe d’assistants de vie”.

Le communiqué précise que ”l’intérêt principal du modèle CetteFamille réside dans l’autonomie de chaque habitat, où les colocataires décident de leur rythme de vie (horaires, menus, activités…) et où ils peuvent aménager leur chambre à leur guise”.

Un modèle ancré dans les territoires

Selon CetteFamille, ces lieux de vie ”s’intègrent parfaitement dans tous les territoires, même les plus ruraux, où CetteFamille rénove des maisons anciennes”. L’entreprise souligne également l’impact local de son activité, qui ”permet de valoriser l’économie locale, grâce à la création d’emplois pérennes et non délocalisables”.

La journée portes ouvertes du 15 janvier permettra au public de découvrir ce nouveau lieu de vie et d’échanger avec l’équipe sur le fonctionnement de la Maison partagée de Charquemont.

  • Infos pratiques : portes ouvertes de 10h à 18h, au 1 rue de l’Église à Charquemont

ehpad habitat maison seniors

Publié le 22 décembre à 16h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

DOUBS (25)
Société

Cinq distinctions nationales et internationales pour le Département du Doubs

Des actions portées par le Département du Doubs ont été mises à l’honneur ces dernières semaines lors de remises de prix au niveau national et international, a-t-on appris ce lundi 22 décembre. Cinq initiatives menées ou soutenues par la collectivité ont ainsi été distinguées dans les domaines de la construction durable, du sport et du handicap, des ressources humaines, du développement économique et de l’adaptation au changement climatique.

changement climatique christine bouquin département du doubs distinction handicap
Publié le 22 décembre à 15h00 par Alexane
Besançon
Société

Recette de Noël : Pintade fermière croustillante du restaurant Épicéa

Le restaurant Épicéa situé 11 rue Claude Pouillet à Besançon est réputé pour transformer les plats d'apparences basiques en mets d'exception. Aujourd'hui, Bastian et Camille Loridat nous proposent de revisiter la traditionnelle pintade de Noël en une version croustillante à partager à l'apéritif ou en plat avec l'accompagnement de son choix. 

cocktail épicea noël recette restaurant
Publié le 22 décembre à 09h44 par Elodie Retrouvey
JURA (39)
Economie Société

“La Tournerie et tabletterie du Massif du Jura” protégée par une indication géographique

Officiellement homologuée par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) le 28 novembre dernier, "la Tournerie et tabletterie du massif du Jura" devient la 25ème Indication géographique industrielle et artisanale. C’est l’aboutissement d’un projet initié il y a plusieurs années par le syndicat Creativewood et Fibois BFC, l’interprofession de la filière forêt-bois de Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd’hui, un savoir-faire précieux et ancestral est désormais reconnu, et protégé.indic

filière bois indication géographique
Publié le 21 décembre à 10h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Social Société

Contre la solitude des ainés à Noël Les Petits frères des pauvres se mobilisent en Bourgogne-Franche-Comté

Une fois encore, à l’approche de Noël, Les Petits Frères des Pauvres de la région Bourgogne-Franche-Comté se mobilisent pour que les fêtes de fin d’année "ne riment pas avec isolement et solitude pour nos aînés". Plusieurs événements sont ainsi organisés dans la région les 24 et 25 décembre pour que Noël reste "une fête pour tous". 

association isolement noël pauvreté seniors
Publié le 19 décembre à 16h36 par Elodie Retrouvey
Besançon
Société

Recette : un goûter gourmand de Noël avec Comfy

La saison de Noël est propice aux moments cocooning chez soi sous un plaid ou bien au chaud dans un salon de thé de Besançon. Nous avons donc poussé la porte de chez Comfy situé au 105 Grande rue pour y retrouver Jeanne Combal qui nous a livré quelques unes de ses recettes pour un goûter gourmand de Noël, à déguster seul ou à partager. 

goûter noël recette salon de thé
Publié le 19 décembre à 16h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Société

Recette : un cocktail chaud de Noël proposé par le restaurant Épicéa de Besançon

Si vous en avez assez du traditionnel vin chaud, nous vous proposons aujourd'hui un coktail, chaud toujours, mais original et délicieux proposé par le restaurant Épicéa situé au 11 rue Claude Pouillet de Besançon. À déguster en apéritif de votre repas de réveillon, ou simplement entre amis ou en famille lors de cette période de fêtes de fin d'année. 

cocktail épicea noël recette restaurant
Publié le 19 décembre à 10h36 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Société

Retour en Franche-Comté pour le chef Matthias Marc qui quitte son restaurant parisien

Après sept années passées à la tête de son restaurant parisien Substance, l’ancien demi-finaliste de Top Chef, originaire du Doubs, a annoncé son départ de la capitale pour se consacrer à un futur projet professionnel qui verra le jour d’ici l’été 2026 sur la terre natale du chef étoilé. Et pourquoi pas à Besançon ? 

chef chef étoilé matthias marc nouveau restaurant
Publié le 20 décembre à 11h30 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Sondage – Que pensez-vous de la gestion de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse chez les bovins ?

Après l’abattage de cheptels entiers, notamment dans le Doubs et le Jura ces dernières semaines, la colère monte chez les agriculteurs. Dans le sud-ouest en particulier, ils se mobilisent en bloquant des axes routiers et ferroviaires afin de dénoncer la gestion gouvernementale de l’épidémie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Et vous, quel est votre avis sur la manière dont cette crise sanitaire est gérée ? C’est la question de notre sondage de la semaine.

abattage agriculture dermatose bovine élevage maladie sondage vache
Publié le 20 décembre à 10h00 par Alexane
Besançon
Société

BSK parmi l’élite francophone de Rocket League : c’est le moment de voter pour le club bisontin

BSK Esport a annoncé dans un communiqué du 15 décembre 2025 sa nomination dans la catégorie Meilleure Équipe Francophone de l’Année à l’occasion de l’édition 2025 des Baguette Awards, une cérémonie organisée par le média français Rocket Baguette. Les Baguette Awards visent à distinguer ”les acteurs, les performances et les moments marquants de la scène Rocket League*, française et internationale sur la saison 2025”.

bsk club nomination
Publié le 20 décembre à 11h00 par Alexane
Dijon
Social Société

Bourgogne-Franche-Comté : sept projets de l’ESS distingués en 2025

La Région Bourgogne-Franche-Comté a dévoilé, lundi 15 décembre 2025, les lauréats 2025 de son appel à projets Économie Sociale et Solidaire (ESS). Pour la 19e année consécutive, la collectivité a récompensé des initiatives associant utilité sociale, impact écologique et viabilité économique. Une dotation globale de 22 000 euros a été attribuée à sept projets.

économie sociale et solidaire jerome durain region bourgogne franche-comte solidarité transition écologique
Publié le 16 décembre à 09h25 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

À Besançon, la Maison Grandvoinnet et la Maison Baud intègrent La Liste 2025 des meilleures pâtisseries du monde !
Offre d'emploi

Atomic Supports, votre partenaire de proximité pour le marquage publicitaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Shopping de Noël : la petite valise de Noël du Papy Gaby
Shopping de Noel

Shopping de Noël 2025 : retrouvez les idées cadeaux #1 !
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Shopping de Noël : le sac à outils Facom de Leroy Merlin...

Sondage

 6.01
couvert
le 22/12 à 18h00
Vent
0.6 m/s
Pression
1008 hPa
Humidité
88 %
 