CetteFamille inaugure une maison partagée pour séniors à Charquemont

CetteFamille annonce l’ouverture d’une nouvelle Maison partagée pour seniors à Charquemont. À cette occasion, l’entreprise organise une journée portes ouvertes jeudi 15 janvier en présence de l’équipe.

La Maison partagée est implantée en centre-bourg. Il s’agit d’”une belle maison de maître de 492 m²”, répartie sur deux niveaux et équipée d’un ascenseur. Le lieu peut accueillir ”jusqu’à 10 colocataires dans des espaces confortables et sécurisés”.

La Maison partagée de Charquemont ”est conçue pour des personnes âgées en perte d’autonomie, qui recherchent du lien social et l’accompagnement d’un professionnel pour les gestes du quotidien”. L’objectif est de proposer un cadre de vie à taille humaine, favorisant à la fois la sécurité, l’autonomie et la vie collective.

Des espaces privatifs et communs pensés pour le confort

Les espaces communs sont décrits comme ”chaleureux et décorés avec du mobilier de qualité”. Les chambres, quant à elles, ”mesurent entre 13 m² et 24 m² et disposent chacune d’une salle de bain privative”.

Comme dans toutes les structures du réseau, ”elles sont meublées, mais peuvent être décorées par les colocataires s’ils le souhaitent”.

À l’extérieur, la maison dispose ”d’un grand parc de 3000 m² avec deux potagers sur pieds, adaptés à nos aînés”.

Une alternative à l’EHPAD

CetteFamille présente ses Maisons partagées comme une ”alternative à l’EHPAD ou aux maisons de retraite classiques”. Le concept repose sur ”une solution d’hébergement innovante et chaleureuse qui permet aux colocataires de vivre sereinement, tout en étant accompagnés 24h/7j par une équipe d’assistants de vie”.

Le communiqué précise que ”l’intérêt principal du modèle CetteFamille réside dans l’autonomie de chaque habitat, où les colocataires décident de leur rythme de vie (horaires, menus, activités…) et où ils peuvent aménager leur chambre à leur guise”.

Un modèle ancré dans les territoires

Selon CetteFamille, ces lieux de vie ”s’intègrent parfaitement dans tous les territoires, même les plus ruraux, où CetteFamille rénove des maisons anciennes”. L’entreprise souligne également l’impact local de son activité, qui ”permet de valoriser l’économie locale, grâce à la création d’emplois pérennes et non délocalisables”.

La journée portes ouvertes du 15 janvier permettra au public de découvrir ce nouveau lieu de vie et d’échanger avec l’équipe sur le fonctionnement de la Maison partagée de Charquemont.