Challenge #DonDeSang : l'UCB lance une campagne de communication engagée...

Du 6 novembre au 4 décembre 2023, les commerçants, leurs collègues, clients et amis sont appelés à se rassembler autour d'une noble cause : donner leur sang ou leur plasma. Chaque geste compte et peut véritablement sauver des vies. Fière de représenter cette initiative, l'équipe porte le nom de "Union des commerçants (UCB)".

”Ensemble, nous voulons montrer notre engagement et démontrer que nos commerçants du centre-ville sont unis. Lors de vos dons, vous pouvez – ou pas - mentionner "Union des commerçants (UCB)" afin que vos contributions soient comptabilisées dans notre équipe. Nous avons hâte de partager cette expérience avec vous et de contribuer ensemble à cette cause essentielle”, nous confie Sabine Jacquot-Boileau, chargée de communication à l’UCB.

Les rendez-vous peuvent être pris dès maintenant pour participer au challenge qui se déroule jusqu'au 4 décembre prochain.

Pour préparer votre don...

Pour donner à la Maison du don du 6 novembre au 4 décembre :

Pour une pause solidaire d’1h, réservez votre don de sang : https://urlz.fr/ohN8

Pour une pause solidaire d’1h30, réservez votre don de plasma : https://urlz.fr/ohN3

"L'originalité de notre campagne réside dans les portraits émouvants des commerçants dans leur commerce, tenant entre leurs mains une goutte de sang de l'EFS, accompagnés de slogans inspirants : "Dans nos commerces, la générosité coule dans nos veines" ou encore "La solidarité, on a ça dans le sang" avec plusieurs déclinaisons", explique Sabine Jacquot-Boileau. Et d'ajouter : "l'UCB souhaite ainsi sensibiliser le public à l'importance du don de sang et mobiliser les commerçants autour de cette cause."

Cette campagne est visible sur les réseaux sociaux.