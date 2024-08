PUBLI-INFO • C’est l’évènement incontournable en Franche-Comté et en Europe : Terres de Jim se déroulera du 6 au 8 septembre 2024 à Mamirolle pour un week-end 100% agriculture réunissant plus de 100.000 personnes avec des animations et la participation du Crédit Agricole Franche-Comté, partenaire historique de l’agriculture.