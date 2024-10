Chaudefontaine : portes ouvertes du Système d’assainissement rénové le 19 octobre

PUBLI-INFO • S’il sera possible le 19 octobre, entre 14 et 17 heures de découvrir le système d’assainissement rénové de Chaudefontaine, il faut remonter à 2018 pour en trouver l’origine. La station d’épuration de Chaudefontaine n’était plus aux normes, plus dimensionnée pour traiter les eaux usées. En d’autres termes, plus conforme ! Les compétences Eau et Assainissement ayant été transférées au Grand Besançon le 1er janvier 2018, le Département Eau et Assainissement (DEA) de Grand Besançon Métropole a repris en main le suivi de ce dossier.

Avant cette demi-journée de portes ouvertes, il n’est pas inutile de remonter un peu en arrière…

1965, 1972, 1975…

Pour être concret, le système d’assainissement de Chaudefontaine comprend les réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et la station d’épuration. La collecte des eaux usées et des eaux pluviales est assurée par un réseau séparatif mis en place de 1965 à 1972.

La commune disposait alors d'une station d’épuration de type lit bactérien, mise en service en 1975 et dimensionnée pour 300 Équivalent Habitant (EH). Les eaux traitées sont rejetées dans le ruisseau la Corcelle.

Depuis, sa capacité de traitement a été dépassée…

…2017…

En 2017, la commune a missionné le maître d’œuvre NALDEO pour réaliser un diagnostic du système d’assainissement en vue de la construction d’une nouvelle station d’épuration et de travaux sur les réseaux. En effet, le Schéma Directeur d’Assainissement réalisé en 2000 et une étude faite en 2014, montraient des volumes d’eau trop importants dans les réseaux d’assainissement par temps de pluie. Quant à la station d’épuration, les eaux traitées ne respectaient plus les valeurs limites de rejet. De plus, le système d’assainissement avait été déclaré non conforme par les services de l’état

Des investigations ont été réalisées et ont permis d’établir un programme de travaux sur les réseaux et de dimensionner le plus justement la future station d’épuration de Chaudefontaine.

La démarche a commencé à l’automne 2017 avec un diagnostic précis du réseau afin de déterminer l’état des collecteurs et des branchements ainsi que la quantité et la provenance des Eaux Claires Parasites (ECP). L’ensemble des mesures et des investigations réalisées a permis d’établir un programme de travaux sur les réseaux et de dimensionner le plus justement la nouvelle station d’épuration.

2024, les roseaux !

GBM a alors choisi de construire une nouvelle station de type filtres plantés de roseaux, d’une capacité de 250 Equivalents Habitants. Le filtre planté de roseaux traite les eaux usées urbaines et permet de rejeter une eau traitée et conforme dans le milieu récepteur. C’est ce procédé que l’on propose de faire découvrir à l’occasion de cette journée portes ouvertes. Les visiteurs pourront participer à des visites guidées et échanger avec les agents du DEA. À noter : on ne parle plus de station d’épuration à Chaudefontaine mais de système d’assainissement.

Pour information, Le rôle des roseaux est principalement mécanique ; les tiges de roseaux et les rhizomes perforent la couche de boues superficielles. Ils créent alors des cheminements se prolongeant jusqu’au système racinaire et vers la couche drainante, cela permet l’oxygénation et évite le colmatage. Les roseaux permettent le couvert végétal qui préserve la surface des filtres d’une éventuelle dessiccation estivale. Cela assure de l’ombre aux bactéries, leur permettant un bon développement.

