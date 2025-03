Sécurité routière des vélos et des trottinettes : un temps de sensibilisation sera organisé ce 21 mars à Besançon

Face à l'augmentation significative du nombre d'accidents à vélo et en trottinette depuis 2024, la ville de Besançon et la Direction Départementale des Territoires du Doubs ont décidé de rappeler aux Bisontins les règles la sécurité routière. Un stand de sensibilisation se tiendra place du 8 septembre à Besançon, le 21 mars 2025, de 12 heures à 14 heures.

Le développement des mobilités dites "douces", qui concernent notamment les personnes qui "utilisent un vélo ou un engin de déplacement personnel motorisés (EDPM), telle une trottinette électrique," est en plein essor.

Bien que cette pratique récente soit à la fois positive et bénéfique, elle n’est pas sans risque. Ces usagers sont en effet vulnérables aux automobilistes.

Ce 20 mars 2025, la Préfecture du Doubs a déclaré : "Les chiffres pour l’année 2024 montrent une augmentation significative de l’accidentalité. À l’échelon départemental, depuis 2020, le nombre d’accidents corporels incluant au moins 1 EDPM a été multiplié par 10. Il s’agit également dans les 3/4 des accidents d’une collision entre EDPM et une voiture. Le constat vaut également pour la pratique du vélo avec plus de 47 accidents enregistrés sur 2024."

Des accidents essentiellement causés par "l’inattention et le non-respect des règles de circulation", précise la Préfecture du Doubs. Afin de sécuriser les déplacements des cyclistes et des utilisateurs d'EDPM, il devient "nécessaire de sensibiliser l’ensemble des usagers de la route aux règles inhérentes à ces modes de déplacement mais aussi plus généralement, au partage de la voirie ainsi qu’à l’importance des équipements de protection".

Un stand pour sensibiliser les Bisontins aux règles de circulation à vélo et en trottinette

Suite à ces constats pour le moins alarmants, La Ville de Besançon et la Direction Départementale des Territoires du Doubs ont décidé d'organiser un temps de sensibilisation destiné aux cyclistes et aux usagers d'EDPM bisontins.

Le stand se tiendra le vendredi 21 mars 2025, entre 12 heures et 14 heures, place du 8 septembre à Besançon. Cet événement local permettra de rappeler aux usagers "les règles de circulation à vélo et trottinette" via des jeux et des animations ludiques.