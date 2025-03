Trophées du Commerce 2025 : quelles sont les 5 entreprises récompensées par la CCI Saône-Doubs ?

Acteur du développement économique dans le Doubs et la Haute-Saône, la CCI Saône-Doubs accompagne les commerçants, industriels et les prestataires de service dans leur croissance et leur adaptation aux enjeux actuels. À travers les Trophées du Commerce, elle souhaite valoriser l’innovation, la qualité et l’engagement des acteurs locaux qui dynamisent l’économie.

Les Trophées du Commerce : un concours d’envergure nationale

Organisé par les CCI de France, déclinés dans le Doubs et la Haute-Saône par la CCI Saône-Doubs, ce concours permet aux lauréats de concourir au niveau régional, avec l’opportunité d’accéder à la finale nationale en juin 2025. ”Il met en avant les capacités des commerces à innover, à améliorer l’expérience client, à s’engager dans la transition écologique et à contribuer à la revitalisation des territoires”, précise la CCI locale.

Cinq Lauréats récompensés

Lundi soir, cinq entreprises lauréates ont été mis à l’honneur ”qui se distinguent par leur créativité, leur engagement durable et leur innovation”, souligne la CCI Saône-Doubs.

Les Demoiselles du Marais ont été récompensées pour ”leur excellence en matière d’expérience client avec leur concept-store unique mêlant mode et bien-être”. Loue à la Bouche s’est démarqué par ”son approche gastronomique durable et anti-gaspillage”. SO’Anne a su innover ”en alliant digitalisation et conseil en image pour offrir une expérience shopping inédite”. L’Escale Gourmande a été salué pour ”son engagement exemplaire dans la transition écologique et la valorisation des produits locaux”. Enfin, Sloya a illustré ”un parcours entrepreneurial remarquable et progressif en dessinant ses propres modèles de bijoux en pierres naturelles et en développant une stratégie de vente multicanaux”.

Un parrainage pour valoriser les dynamiques collectives

La CCI Saône-Doubs a également choisi de parrainer une initiative collective : la Fédération Esprit Commerces Nord Doubs. Avec ce parrainage, la CCI souhaite mettre en avant l’endurance, la détermination et les efforts d’une équipe qui, dans un contexte territorial exigeant, a su fédérer les associations de commerçants locales.

Structurée avec le soutien des services de la CCI Saône-Doubs, cette fédération rassemble aujourd’hui l’ensemble des unions commerciales des communes du Pays de Montbéliard. "Elle illustre parfaitement comment la coopération entre commerçants, collectivités et acteurs économiques peut renforcer la consommation locale et valoriser ceux qui œuvrent quotidiennement au service de leurs clients", conclut la CCI Saône-Doubs.