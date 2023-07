Cinq départements de Bourgogne-Franche-Comté en alerte orange aux orages dès 15h00

Le Doubs, le Jura, la Haute-Saône, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire seront en vigilance orange cet après-midi. Ils passeront en vigilance jaune dès minuit.

Le reste de la région est, quant à elle, en vigilance jaune ce samedi.

Prévisions de Météo France

Situation actuelle

Faits nouveaux : samedi matin, des orages de faible intensité circulent de la Bourgogne vers la Champagne-Ardenne et la Lorraine.

Situation générale : dans l'après-midi de samedi, une dégradation orageuse plus marquée concerne une moitié Est de la Bourgogne et une moitié ouest de la Franche-Comté. Cette dégradation orageuse est suivie de précipitations durables jusque dans la nuit de samedi à dimanche.

Observations notables : à 6h, les premiers orages concernent une moitié ouest de la Bourgogne (Nièvre, Yonne). Ces orages peu intenses progressent vers le nord.

Prévisibilité et incertitudes

Les orages les plus virulents sont attendus à partir du milieu de l'après-midi aux environs de 15h sur les départements en vigilance orange, mais des orages localement forts peuvent aussi se déclencher plus au nord en Lorraine, en Alsace et sur le Territoire de Belfort placés en vigilance jaune. Si la prévision est revue à la hausse, la couleur de la vigilance pourra évoluer sur ces mêmes départements.

Il existe moins d'incertitude sur la zone des précipitations durables attendues entre samedi soir et la nuit suivante : les fortes précipitations devraient toucher principalement les secteurs de plaine (les plus peuplés) des départements en vigilance orange.