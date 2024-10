Comment apercevoir la “comète du siècle” dans le ciel franc-comtois ?

Il ne suffit pas de simplement lever les yeux vers le ciel pour observer Tsuchinshan-Atlas. Sa fenêtre d’observation étant très courte (20 minutes par soir environ), quelques règles s’imposent pour mettre toutes vos chances de votre côté.

Une météo favorable

Il n’y a pas de hasard pour apercevoir la comète, il faudra compter sur un ciel dépourvu de nuages et ça, malheureusement, ce ne sera pas de votre ressort.

Un site d’observation adapté

Choisissez ensuite un site d’observation adapté c’est-à-dire dépourvu au maximum de pollution lumineuse donc oui, on oublie l’idée de l’observer depuis la boucle bisontine. Celui-ci devra également offrir "un horizon dégagé plein ouest" selon le magazine Ciel & espace car c’est dans cette direction qu’il faudra regarder pour observer la comète.

Au coucher du soleil

N’attendez pas la nuit pour débuter votre observation mais plutôt "dès que le soleil a disparu sous l’horizon" soit vers 19h15 environ, d’après la revue, la comète apparaitra "au ras de l’horizon" et "légèrement à gauche et au-dessus du soleil couchant".

Regardez au bon endroit

Face à l’immensité du ciel, la revue Ciel & espace a publié une carte précise pour permettre d’orienter son regard dans la bonne direction.

Si quelques connaissances sont néanmoins nécessaires pour la décrypter, le média XPlora recommande quant à lui d’utiliser "la grande ourse pour trouver dans son prolongement une étoile brillante nommée Arcturus". La comète devrait être située à sa gauche, plus ou moins bas.

Pour localiser la comète dans le ciel, facilement à l’œil nu :

- Regardez vers l’ouest.

- Utilisez la queue de la Grande Ourse pour trouver dans son prolongement une étoile brillante, nommée Arcturus.

- La comète sera située à gauche d’Arcturus, plus ou moins bas. ?: Stellarium pic.twitter.com/Iw9eU1H5WT — Xplora (@XploraSpace) October 6, 2024

Utilisez des appareils

Tout le monde ne possède pas de téléscope, mais une paire de jumelles peut vous aider à observer plus facilement la comète, surtout au crépuscule quand son noyau doré est bien lumineux. Comme pour les aurores boréales, la comète peut-être plus facile à apercevoir grâce à un smartphone à condition d’effectuer quelques réglages (mode nuit, pose longue, utilisation d’un trépied…).

Chaque jour qui passe, l’éclat de la comète diminue, mais elle est visible de plus en plus haut dans le ciel. D’après Ciel & Espace, le week-end des 19-20 octobre, permettra de l’observer dans un ciel sans Lune en début de nuit. Elle sera alors plus fantomatique à l’œil nu, mais encore intéressante aux jumelles. Et surtout, "la fenêtre de ciel noir offrira une occasion aux astrophotographes de dévoiler l’étendue de sa queue, et pourquoi pas détecter la queue de gaz".

Vous avez pu observer la comète et capturer son passage dans le ciel franc-comtois ? Envoyez-nous vos photos à redaction@macommune.info