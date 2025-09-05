Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté : les nouveaux membres de la commission permanente

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Suite à l’élection du nouveau président de la Région Bourgogne Franche-Comté, Jérôme Durain, ce vendredi 5 septembre à Dijon, une nouvelle commission permanente a été élue. Voici les noms des 33 conseillères et conseillers régionaux, membre de cette commission.

Compte tenu du nombre important de décisions et de délibérations, l’assemblée régionale délègue une partie de ses attributions à la commission permanente, composée de 33 conseillers. La commission permanente, présidée par Jérôme Durain, se réunit pour mettre en pratique la politique régionale fixée par l’assemblée plénière, en décidant au cas par cas des affaires courantes : elle examine et se prononce sur les dossiers proposés par les commissions thématiques.

Vice-présidence :

1er vice-président : Éric Houlley (Notre Région par coeur)

2e vice-présidente : Nabia Hakkar-Boyer (Notre Région par coeur)

3e vice-président : Patrick Molinoz (Notre Région par coeur)

4e vice-présidente : Stéphanie Modde (Écologistes et solidaires)

5e vice-président : Nicolas Soret (Notre Région par coeur)

6e vice-présidente : Myriam Chiappa-Kiger (Notre Région par coeur)

7e vice-président : Michel Neugnot (Notre Région par coeur)

8e vice-présidente : Isabelle Liron (Groupe des élus communistes et républicains)

9e vice-président : Christian Morel (Notre Région par coeur)

10e vice-présidente : Françoise Tenenbaum (Notre Région par coeur)

11e vice-président : Willy Bourgeois (Notre Région par coeur)

12e vice-présidente : Sarah Persil (Écologistes et solidaires)

13e vice-président : Hicham Boujlilat (Notre Région par coeur)

14e vice-présidente : Laëtitia Martinez (Notre Région par coeur)

15e vice-président : Bertrand Veau (Notre Région par coeur)

Autres membres :