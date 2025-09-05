Vendredi 5 Septembre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Politique

Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté : les nouveaux membres de la commission permanente

Publié le 05/09/2025 - 17:00
Mis à jour le 05/09/2025 - 15:08

Suite à l’élection du nouveau président de la Région Bourgogne Franche-Comté, Jérôme Durain, ce vendredi 5 septembre à Dijon, une nouvelle commission permanente a été élue. Voici les noms des 33 conseillères et conseillers régionaux, membre de cette commission.

Archives 2023 © Région BFC
Archives 2023 © Région BFC

Compte tenu du nombre important de décisions et de délibérations, l’assemblée régionale délègue une partie de ses attributions à la commission permanente, composée de 33 conseillers. La commission permanente, présidée par Jérôme Durain, se réunit pour mettre en pratique la politique régionale fixée par l’assemblée plénière, en décidant au cas par cas des affaires courantes : elle examine et se prononce sur les dossiers proposés par les commissions thématiques.

Vice-présidence :

  • 1er vice-président : Éric Houlley (Notre Région par coeur)
  • 2e vice-présidente : Nabia Hakkar-Boyer (Notre Région par coeur)
  • 3e vice-président : Patrick Molinoz (Notre Région par coeur)
  • 4e vice-présidente : Stéphanie Modde (Écologistes et solidaires)
  • 5e vice-président : Nicolas Soret (Notre Région par coeur)
  • 6e vice-présidente : Myriam Chiappa-Kiger (Notre Région par coeur)
  • 7e vice-président : Michel Neugnot (Notre Région par coeur)
  • 8e vice-présidente : Isabelle Liron (Groupe des élus communistes et républicains)
  • 9e vice-président : Christian Morel (Notre Région par coeur)
  • 10e vice-présidente : Françoise Tenenbaum (Notre Région par coeur)
  • 11e vice-président : Willy Bourgeois (Notre Région par coeur)
  • 12e vice-présidente : Sarah Persil (Écologistes et solidaires)
  • 13e vice-président : Hicham Boujlilat (Notre Région par coeur)
  • 14e vice-présidente : Laëtitia Martinez (Notre Région par coeur)
  • 15e vice-président : Bertrand Veau (Notre Région par coeur)

Autres membres : 

  • Claire Mallard Écologistes et solidaires)
  • Stéphane Woynaroski (Notre Région par coeur)
  • Muriel Ternant (Groupe des élus communistes et républicains)
  • Fréderic Poncet (Notre Région par coeur)
  • Salima Inezarene (Notre Région par coeur)
  • Jean-Marie Sermier (Union des républicains et du centre et écologistes indépendants)
  • Marie-Noelle Biguinet (Union des républicains et du centre et écologistes indépendants)
  • Christophe Normier (Union des républicains et du centre et écologistes indépendants)
  • Martine Dechaud (Union des républicains et du centre et écologistes indépendants)
  • Denis Thuriot (Groupe des élus progressistes)
  • Catherine Barthelet (Groupe des élus progressistes)
  • Sylvain Mathieu (Notre Région par coeur)
  • Julien Odoul (Rassemblement National)
  • Géraldine Grangier (Rassemblement National)
  • Julien Guibert (Rassemblement National)
  • Inès Martin (Rassemblement National)
  • Jacques Ricciardetti (Rassemblement National)

commission permanente europe écologie les verts jerome durain les républicains parti socialiste rassemblement national region bourgogne franche-comte

Publié le 5 septembre à 17h00 par Alexane
