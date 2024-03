Coup d'envoi du projet INOV-A Campus le 5 mars 2024 à 14h

L'Institut européen de formation – Compagnons du tour de France (IEF-CTF) s'est associé à l'Institu technologique FCBA, au Cluster Robin's et à Evole energie pour accélérer le développement du projet INOV-A Campus grâce à une branche ingénierie pédagogique appelée ''Transformer les bâtisseurs de 2mains''.

Le projet INOV-A Campus a pour objectif de faire de l'IEF-CTF un organisme de formation chef de file en matière d'innovations pédagogiques et techniques sur la région et au-delà. Il vise notamment à permettre aux jeunes de devenir, à leur rythme, des professionnels du bâtiment engagés, compétents et acteurs de la transition écologique, dans le respect des valeurs du campagnonnage.

Le volet ingénierie pédagogique ''Transformer les bâtisseurs de 2mains'' s'intègre dans ce projet global à plusieurs niveaux :

La restructuration de ses locaux, engagée depuis 2023 et axée sur l'écologie et l'innovation

La transformation du matériel pédagogique et technique pour faciliter l'accès à l'apprentissage

L'ingénierie pédagogique active et inclusive avec comme objectif ''Transformer les bâtisseurs de 2mains'', avec, notamment, une personnalisation des parcours

Francis Mazars, le président de l’IEF-CTF déclarait à son propos : « La marque pédagogique des Compagnons du Tour de France a toujours fait écho à une pédagogie de l’excellence en amenant le plus grand nombre vers la réussite. Aujourd’hui, nous voulons conjuguer nos traditions avec la modernité. L’IEF-CTF doit continuer à s’ouvrir, à faire évoluer ses pratiques, à proposer des parcours toujours plus personnalisés pour accueillir et inclure tous nos publics, les « Bâtisseurs de 2Mains » : les lycéens, les apprentis, les salariés des entreprises, les demandeurs d’emploi ».