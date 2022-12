Coupures d’électricité : le ministère du Travail propose une activité partielle en cas de délestage énergétique

COMMERCE BEZAC KDO • Présent depuis 2016 à Besançon et installé au 34 rue des Granges depuis 2019, la boutique Fabrice Gillotte propose plus d’une centaine de produits allant des chocolats bien sûr, en passant par la pâtisserie et la confiserie. C’est notre commerce Bezac Kdo du mois de décembre 2022.