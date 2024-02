Dans le Grand Besançon, 88 enfants ont participé à la plantation de 500 arbres

Depuis 2018, les forêts franc-comtoises, et notamment la forêt communale de Roche-Lez-Beaupré, sont touchées par de lourds dépérissements dus aux changements climatiques et aux attaques d’insectes ravageurs. Les parcelles 3, 4, 18 et 19 ont notamment été touchées par des scolytes (insectes ravageurs), laissant une surface de plus de quatre hectares sans état boisé.

Dans l’objectif de reconstituer un milieu forestier multifonctionnel, il est question de planter des pins laricio, des pins maritimes, des chênes pubescents et des châtaigniers sur cette parcelle, une méthode de reconstitution qui semblerait efficace avec une préparation au préalable. Ces essences ont été choisies en fonction de leurs autécologies. D’après le diagnostic réalisé sur le terrain, ces essences paraissent adaptées pour s’installer à Roche-lez-Beaupré et être en phase avec le changement climatique à venir.

À noter également que la forêt communale de Roche-Lez-Beaupré porte un enjeu d’accueil du public significatif. Elle se situe à quelques kilomètres de la ville de Besançon et est traversée par de nombreux circuits de randonnée et de trail.

Objectif : 2.000 arbres

Le groupe Colas est engagé dans le programme "Forest&Life" depuis 3 ans, avec deux projets en France, dans la Sarthe et les Yvelines (Trappes) sur 2021-2022, puis un projet dans le Vaucluse sur 2022-2023, tous reliés à la Côte d’Ivoire sur ces deux premières années. Au total, 5.000 arbres plantés en France, 11.000 plants parrainés en Côte d’Ivoire, 191 écoliers français et près de 300 jeunes ivoiriens impliqués.

Pour cette nouvelle saison 2023-2024, le groupe poursuit son engagement à nouveau via le fonds de dotation de l’ONF "Agir pour la forêt" pour mener un projet "Forest&Life" cette fois-ci dans le Doubs. Ce sont 2.000 jeunes arbres (chêne pubescent, alisier torminal, pin laricio, châtaignier, cèdre, sapin, pin maritime) qui seront plantés dans la forêt communale de Roche-Lez-Beaupré, dont 500 jeunes pins maritimes, avec la participation de 88 enfants des écoles riveraines : l’école Lamarche Roulans, l’école Alain Grisey Marchaux, et l’école de Pouligney-Lusans.

L’objectif de ce projet est multiple :

Reboiser des espaces forestiers multifonctionnels à la suite d’un dépérissement dus aux changements climatiques et aux attaques d’insectes ravageurs, et adapter la forêt à ces changements climatiques. Pour chaque arbre planté sur ce projet de plantation dans le Doubs, deux arbres seront parrainés et plantés à Madagascar, soit 4000 palétuviers, avec Eau de Coco et Bel Avenir.

Sensibiliser les enfants du département à la découverte de la forêt et à la protection de

l’environnement autour de cette plantation, et en solidarité internationale avec Madagascar.

Toute au long de l’année scolaire, les enfants découvriront en classe les forêts du monde avec du matériel pédagogique mis à disposition par le programme Forest&Life, et les enfants des deux pays (France / Madagascar) pourront échanger entre eux (lettres, dessins, etc.) pour se découvrir ainsi que leurs forêts respectives et partager leur expérience.

(Communiqué)