Delfingen : les dirigeants renforcent leur actionnariat avec le rachat de 7,10 % du capital du groupe

Ascom Participation, société détenue par les dirigeants et managers de Delfingen, a annoncé avoir conclu un accord avec le fonds Nobel le 6 août 2025. Il concerne le rachat en deux blocs de 185.000 titres Delfingen qui représente 7,10 % du capital du groupe.

C'est mercredi 6 août qu'Ascom Participation a procédé au rachat d'un premier bloc de 92 500 titres. Selon le communiqué du groupe, "cette transaction, réalisée au prix de 27 €, porte sur 3,55 % du capital de Delfingen. À l'issue de cette opération, Ascom Participation détient 9,47 % du capital du groupe."

De plus, "le fonds Nobel s'est engagé à céder d'ici le 30 septembre 2025 à Ascom Participation le second bloc soit 92 500 actions, au prix unitaire de 27 €. À l'issue de cette seconde opération, Ascom Participation détiendra 13,02% du capital du groupe."

Ces transactions "s’inscrivent dans une volonté affirmée de renforcer l’implication des dirigeants dans la trajectoire de DELFINGEN et traduit également une confiance renouvelée dans le potentiel de création de valeur à long terme du groupe."

Le renforcement de la place du management dans le groupe Delfingen

Dans le communiqué, Gérald Streit, le président directeur général de Delfingen, a déclaré : "Avec cette opération, nous sommes heureux de renforcer la place du management dans la dynamique du Groupe tout en apportant une solution de liquidité au fonds Nobel. Leur accompagnement, fondé sur une compréhension fine des enjeux de Delfingen a été un levier déterminant de notre croissance."

Les transactions effectuées donneront lieu à une déclaration auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La publication des résultats du 1er semestre 2025 (après Bourse) auront lieu le 15 septembre 2025.