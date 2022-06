Des abribus végétalisés pour l’été à Besançon

Deux abribus à la station 8 mai sur le thème de l’Outdoor Ici, on court dans le prolongement de l’allée de Chamars pour rappeler le festival Grandes Heures Nature et son Ekiden, de l’autre côté, paddle et VTT évoquent la diversité des activités outdoor possibles sur notre territoire. Deux abribus à Chamars sur le thème de la biodiversité Il est rappelé la nature au cœur de la ville, la protection de la biodiversité et on profite d’une arche végétalisée en saule, d’une jardinière filante fleurie tout droit sorties de l’Orangerie municipale, de bancs fabriqués par la menuiserie de la Ville.