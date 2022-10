Des Bisontins présents à Dubaï pour le salon mondial de l’innovation

DIAPORAMA • À l’occasion des 102 ans de Mantion, entreprise basée 7 rue Gay Lussac à Besançon et spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes coulissants pour le bâtiment, maCommune.info a pu visiter les ateliers du groupe. On vous emmène avec nous dans les coulisses : décolletage, tôlerie, presses, profilage à froid, montage ou encore expéditions.