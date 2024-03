Des cours d'escrime proposés aux écoles bisontines

L’association d’escrime propose des cours gratuits ainsi que des kits de découverte d’escrime dans les écoles de Besançon et du Grand Besançon, dans le but de faire découvrir ce sport aux plus jeunes et, peut-être, de susciter de nouvelles passions.

Ces séances d'initiation se dérouleront pendant les créneaux horaires des cours, avec une durée allant de 30 minutes à 1 heure. Pour une meilleure organisation logistique, les groupes seront composés de 14 élèves à partir du CE1 et de 10 élèves pour les CP.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au lundi 15 avril 2024 à l'adresse mail : escrimebrc@gmail.com ou au 06.08.14.93.15.