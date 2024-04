Des culottes menstruelles distribuées aux étudiantes par l’université de Franche-Comté

"La première phase de ce projet a été marquée par la mise en place de distributeurs de protections hygiéniques dans 31 emplacements stratégiques sur les campus", explique l’université de Franche-Comté.

Et d’ajouter : "La mise à disposition des culottes menstruelles réutilisables complète le dispositif de l’établissement pour offrir une solution durable pour lutter contre la précarité menstruelle. En fournissant des produits menstruels essentiels et en sensibilisant la communauté étudiante aux avantages de cette alternative, l’université de Franche-Comté franchit une étape importante vers une université plus inclusive et respectueuse de l’environnement".

À noter : à partir de septembre 2024, l'accessibilité aux protections menstruelles sera facilitée. En pharmacie, les protections menstruelles réutilisables, telles que les culottes menstruelles et les coupes menstruelles, seront accessibles sans ordonnance et prises en charge à 60% pour les femmes de moins de 26 ans (prises en charge à 100% et sans limite d'âge pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS)).