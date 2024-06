Des délégués du Défenseur des droits recherchés dans la région

Dans le cadre de son activité, le Défenseur des droits s'appuie sur plus de 600 délégué.e.s territoriaux bénévoles dont six dans le département du Doubs. Globalement, les délégué.e.s assurent des permanences dans différents points d'accueil : maisons du droit et de la justice (MJD), points d'accès au droit (PAD), mairies, préfectures ainsi que dans les établissements pénitentiaires.

Des personne susceptible d'être intéressées par les missions de délégué du Défenseur des droits dans le Haut-Doubs (Maîche et Le Russey) et le Jura sont ainsi actuellement recherchées par l’autorité administrative.

Missions

Les missions des délégués consistent à écouter, informer, réorienter les usagers vers une structure adaptée, régler à l'amiable ou transmettre la demande au siège, dans le cadre de litiges concernant:

un dysfonctionnement d'un service public,

la protection de l'intérêt supérieur et des droits de l’enfant,

une discrimination.

Dans l'exercice de leur mission, elles/ils peuvent également réaliser des actions de promotion de l'égalité et de l'accès aux droits.

Engagement

Les délégués s'engagent à tenir 2 demi-journées hebdomadaires de permanence d'accueil du public auxquelles il convient d'ajouter une durée équivalente permettant l'analyse et le traitement des réclamations. Les délégués s'engagent à assurer le suivi des demandes reçues via le logiciel informatique de l'institution et à présenter un bilan d'activité à la presse une fois par an.

Qui peut devenir délégué ?

Tous les profils sont les bienvenus ! Toutefois, il convient de posséder une bonne capacité d'écoute, d'avoir le sens et le goût du contact, de disposer d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse et d'être capable de rédiger des courriers et d'utiliser les outils informatiques courants (traitement de texte, messagerie, navigation sur internet, utilisation du logiciel de l'institution).

Ces missions vous intéressent ?

Adressez une lettre de motivation et un CV par voie électronique au pôle régional Bourgogne-Franche-Comté : bfc@defenseurdesdroits.