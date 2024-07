Des jeunes de seconde en immersion à la BA 116

Du 17 au 28 juin 2024, la base aérienne 116 "Lieutenant-colonel Tony Papin" de Luxeuil Saint-Sauveur a organisé un stage découverte en partenariat avec le groupement de gendarmerie et le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Haute-Saône.

Depuis janvier 2024, les élèves de seconde ont l’obligation de réaliser un stage d’observation afin d’enrichir leur expérience éducative et personnelle et de définir leur choix d’orientation. En collaboration avec le SDIS et le groupement de gendarmerie, la BA 116 a ainsi signé une convention tripartite afin de permettre aux élèves de découvrir diverses professions au sein de ces trois institutions.

Les 17 et 18 juin 2024, les élèves de seconde ont ainsi visité la caserne des sapeurs-pompiers de Vesoul, et assisté à une présentation de la sécurité civile et du matériel spécifique. Ils ont également découvert le plateau technique de formation de la Haute-Saône et ont été formés à la manipulation des extincteurs, sans oublier un rappel des gestes qui sauvent.

Prise d'audace, parcours et sport

Les 19, 20 et 21 juin, les stagiaires ont été pris en charge par la gendarmerie de Lure. Durant ces trois jours, ils ont assisté à plusieurs présentations, notamment du centre d'information et de recrutement de Besançon, du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie, des maîtres-chiens et de l’escadron de gendarmerie mobile.

La seconde semaine de stage s’est déroulée sur la BA 116. Les lycéens ont pu découvrir différentes spécialités de l’armée de l’Air et de l’Espace au sein de l’escadron de sécurité incendie et sauvetage, de l’escadron de protection, ou du bureau des archives et des réserves de l’armée de l’Air et de l’Espace. Cela a été pour eux l’occasion d’être initiés à la prise d’audace, au parcours pompier et à une séance de sport.

Enfin, les jeunes ont pu participer à une visioconférence avec le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées.

Une immersion qui a vraisemblablement connu un grand succès auprès des jeunes et a permis à toutes et à tous de vivre pleinement leurs deux semaines de stage de découverte.