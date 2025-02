Des lycéens plongés au cœur du parlement européen lors d’une simulation à Besançon

Réunis dans la salle Edgar Faure dans les locaux du conseil régional de Besançon, les participants ont débuté la journée par l’élection d’un président de séance après des négociations stratégiques entre les différents groupes politiques.

La matinée a ensuite été consacrée à un débat sur un sujet brûlant de l’actualité européenne : l’élargissement de l’Union européenne. L’après-midi a vu les élèves défendre leurs amendements, argumenter leurs positions et voter sur une résolution finale. À travers cet exercice immersif, ils ont non seulement découvert les rouages de la démocratie parlementaire, mais aussi développé des compétences essentielles en négociation et en prise de parole en public.

Soutenu par la Région Bourgogne-Franche-Comté et intégré aux programmes scolaires d’histoire-géographie et de sciences économiques et sociales, cet événement s’inscrit dans une série de simulations organisées dans plusieurs villes de la région.

Chaque année, près de 18.000 élèves bénéficient des actions pédagogiques de la Maison de l’Europe. Avec cette expérience formatrice, la jeunesse bourguignonne et franc-comtoise s’initie à la construction européenne et se prépare, peut-être, à devenir les décideurs de demain.