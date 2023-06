Des porteurs de la flamme olympique sont recherchés dans la région

À partir du 8 mai 2024, la flamme olympique sillonnera la France pour porter l’esprit des Jeux jusqu’à Paris. Les porteurs de la flamme se transmettront la torche pour célébrer les territoires français avant que celle-ci embrase le chaudron lors de la cérémonie d’ouverture le 26 juillet 2024. Ce grand moment sera jalonné d’étapes symboliques et de moments festifs dans toutes les régions françaises dont la Franche-Comté.

En tant que parrain officiel de l’événement, la BPBFC, a indiqué qu’elle souhaitait permettre "à toutes celles et ceux qui mènent des initiatives ayant un impact positif dans leur région de candidater".

Chacun peut tenter sa chance

Ainsi, qu’il s’agisse de clients, de sociétaires, de collaborateurs, d’athlètes ou du grand public, chacun peut tenter sa chance et réaliser son rêve de participer activement localement à l’aventure de Paris 2024. La flamme olympique sera ainsi portée par des personnalités connues ou non qui agissent de manière extraordinaire à leur échelle.

Pour cela, les candidats devront partager, sur une plateforme dédiée, leur parcours de vie inspirant comme leur engagement en faveur d’une société plus solidaire et inclusive, leurs initiatives pour la protection de l’environnement, leurs actions innovantes ou liées au sport. Un tirage au sort permettra de présélectionner les candidats.

Candidatures jusqu'au 30 septembre 2023

Les dépôts de candidatures se font en ligne jusqu’au 30 septembre 2023.

Le Relais de la flamme sera aussi l’occasion de mettre en avant "les valeurs du collectif et de porter la flamme en équipe" a précisé la BPBFC. Ainsi, en plus des porteurs individuels de la flamme, elle organisera un relais collectif composé de 24 participants qui aura pour but de "faire résonner les engagements de la BPBFC, en rassemblant ses clients, ses sociétaires, ses collaborateurs et des personnalités locales réunis par une ambition commune et par les mêmes valeurs".