Diplomatie : Emmanuel Macron a offert une montre Lip à Joe Biden

Pour la première visite d’État de l’administration Biden, le président français, accompagnée de son épouse Brigitte Macron, mais aussi de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Catherine Colonna. Outre des rencontres et signatures portant sur le changement climatique, la guerre en Ukraine, la Chine et l’économie, les deux présidents ont échangé des présents.

Parmi ceux offerts à Joe Biden, un objet démonstratif du savoir-faire français et bisontin : une montre Lip et plus précisément une Lip Grande Nautic GMT achetée par un conseiller du président au prix de 940€. Elle est composée d’un boitier en acier de 41 mm et d’un mouvement automatique japonais Miyota 9075. Elle est étanche à 200 mètres et propose une fonction GMT. Au dos du cadran, Joe Bider a pu lire "Fabriqué à Besançon".