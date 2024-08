Don de sang : à l’approche du 15 août, l’EFS se mobilise

Durant la période estivale, le rythme du quotidien ralentit, tout comme la mobilisation des citoyens. Une situation qui pour l’EFS "fragilise particulièrement les réserves de produits sanguins, à l’heure où les besoins des patients restent quotidien".

Alors que les Jeux olympiques de Paris battent leur plein, et que l’attention est tournée vers cet évènement majeur, l’EFS rappelle l’importance du don de sang, en particulier en plein cœur de l’été. Un geste "irremplaçable, à renouveler régulièrement du fait de la courte durée de vie des produits sanguins (42 jours pour les globules rouges et 7 jours pour les plaquettes), et auquel aucun traitement ni médicament ne peut se substituer" insiste l’EFS. Alors comme nos sportifs, elle invite les donneur à venir "relever de nouveaux défis" en se dépassant "pour la plus belle des médailles, celle qui sauve des vies !"

600 dons nécessaires chaque jour dans la région

La belle saison est également synonyme de jours fériés (jeudi 15 août) qu’il faut compenser, et d’absence de collecte en entreprises ou en milieu étudiant qui apportent habituellement 15 à 20% des dons annuels. Il est donc "primordial de se mobiliser, plus nombreux et plus souvent, 600 dons étant nécessaires chaque jour dans la région" d’après l’EFS BFC.

Pour renouveler l’expérience de don de ceux qui tendent le bras habituellement et inciter tous les autres à faire de même, l’EFS régional met en place tous les ans une semaine estivale dans ses Maisons du don. L’occasion de sauver des vies en toute décontraction et de vivre un moment surprenant.

Au programme