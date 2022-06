Doubs : un candidat Reconquête recouvert par NUPES sur des panneaux électoraux, il porte plainte

Le candidat de la 1re circonscription adoubé par Eric Zemmour, Fabrice Galpin, a vu son affiche recouverte par celle de la candidate de NUPES ce mercredi 8 juin sur des panneaux électoraux de plusieurs communes autour de Besançon. Le candidat porte plainte.

"Ceci est formellement interdit par les articles L.51 et L.90 du code électoral, pouvant entrainer une mise en demeure du candidat en cause et une amende potentielle de 9000 euros", affirme Fabrice Galpin.

Après en avoir immédiatement averti le préfet du Doubs ainsi que les maires des communes concernées, le candidat Reconquête a déposé plainte aujourd'hui "pour apposition illégale d'affiches, susceptible d'altérer la sincérité du scrutin", ajoute-t-il.

Contactée jeudi matin, la candidate NUPES Séverine Véziès nous a affirmé qu’il s’agit d’une "erreur isolée dans deux communes de la circonscription qui a aussitôt été réparée."