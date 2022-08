Drapeaux comtois et bisontin sur l’hôtel de ville : le MFC veut un débat au conseil municipal

C’est un "combat" que ne lâche pas le Mouvement Franche-Comté présidé par Jean-Philippe Allenbach. Il souhaite que la maire de Besançon mette à l’ordre du jour du prochain conseil municipal le 29 septembre, la question de la présence ou non des drapeaux comtois, avec le lion, et bisontin, avec l’aigle, en façade de l’hôtel de ville en permanence.

Cette demande d’accrocher ces drapeaux sur l’hôtel de ville place du 8 Septembre est formulée depuis longtemps par le M.F.C. "et également tout récemment, par certains conseillers municipaux", précise Jean-Philippe Allenbach.

"Le M.F.C. ose espérer que Madame la maire ne refusera pas un tel débat, sauf à témoigner d'un total mépris face à la demande de bon nombre de Bisontins et d'élus municipaux" , indique le parti dans un communiqué, "Et d’un égal mépris face à l'histoire bien particulière de la Franche-Comté, laquelle se doit dès lors d'être au maximum valorisée, et non pas occultée, tant aux yeux des habitants que des touristes."

Et de conclure : "Alors, « Conseil municipal » ou « Soviet municipal » ? On le saura bientôt…"