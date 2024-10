Du Comté et de la saucisse de Morteau en tissu pour jouer à la dînette…

maCommune.info : comment est née l’entreprise ?

Léa Bonvicini : "L’idée de créer des jouets en tissu est née de mon amour pour la couture et de ma volonté de proposer des alternatives au plastique et durables pour les enfants. J'ai fondé Jouet du Bonheur le 1er février 2023 pour créer de la dînette en tissu qui allie le plaisir de jouer et le respect de l’environnement".

mC : Vous parlez de démarche éco-responsable, qu’en est-il ?

Léa Bonvicini : "Notre démarche éco-responsable repose sur l’utilisation de matières certifiées Oeko-Tex, garantissant l’absence de substances nocives, ainsi que sur la production locale et artisanale. De plus, nos jouets sont lavables en machine, ce qui leur confère une durabilité optimale. Nous recyclons également les cartons pour l’expédition, dans un souci de réduction des déchets".

mC : Quelles sont vos pièces phares ? À qui sont-elles destinées ?

Léa Bonvicini : "Nos créations sont destinées aux enfants, mais aussi aux parents, grands-parents et tout l'entourage des nouveaux-nés. Nous proposons des jouets mixtes, conçus pour favoriser l’imagination. Parmi nos best-sellers, la banane en tissu qui s'épluche est incontournable, ainsi que des produits emblématiques de notre région, comme le comté et la saucisse de Morteau, sans oublier nos fruits colorés…"

mC : Côté prix, où vous situez-vous ?

Léa Bonvicini : "Nos créations commencent à 4 € pour un œuf au plat, et vont jusqu’à 20 € pour le poulet en tissu qui se découpe grâce à du velcro. La plupart de nos articles se situent entre 6 € et 9 €, et nous proposons également des packs variés pour répondre à toutes les envies".

