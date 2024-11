Échevannes : la fondation du patrimoine vient en aide à l’ancienne école du village

Dans un souci de conservation de son patrimoine communal, le conseil municipal et son maire Danielle Pitavy, avaient lancé un appel aux dons des particuliers via la Fondation pour aider au financement des travaux. Cette démarche a permis d’ouvrir une autre porte, celle de la Fondation du Patrimoine Nature et Biodiversité, assez peu connue mais de plus en plus active sur notre territoire.

Le projet d’Échevannes a retenu l’attention du jury réuni à l’échelle nationale puisque sur les 24 dossiers présélectionnés, 12 ont été financés et la somme de 80.000 € a été attribuée à la commune pour l’aider à mener à bien les travaux. Parmi les critères retenus : la protection des nids d’hirondelles, la préservation des chauves-souris et l’utilisation de matériaux biosourcés pour l’isolation qui vise la certification BBC rénovation, tout en respectant l’architecture locale.

Une "chance et un honneur" pour la commune

Le dossier est soutenu à hauteur de 78 % du montant HT des travaux par les partenaires financiers : l'État, la Région Bourgogne Franche-Comté, le Département 25, le Syded et la Communauté de Communes Loue-Lison. "C’est particulièrement appréciable pour une si petite commune" a précisé la maire Danielle Pitavy.

C’est également "une chance et un honneur pour la commune d’avoir été choisie par la Fondation Patrimoine Nature et Biodiversité et nous en sommes très reconnaissants" a ajouté la maire. Cette dotation de 80.000 € "nous permet de réduire le montant du prêt long terme".

Les travaux devraient être achevés en décembre 2025, offrant ainsi un lieu indispensable aux associations et aux habitants pour se retrouver et renforcer les liens communautaires.

La Fondation du Patrimoine reçoit toujours les dons des particuliers sur le site l’adresse suivante : Restauration de l’école d’Echevannes.