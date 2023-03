Écoquartier à Planoise : qu'est-ce qui va changer pour les habitants ?

"Qu'est-ce qu'un écoquartier et en quoi cela changera quelque chose pour nous ?" demandait une habitante de Planoise à la maire de la ville lors de la conférence de presse. "Un écoquartier est un quartier qui possède un réseau de chaleur renouvelable et qui dispose de bâtiments rénovés, d'espaces verts et de transports en commun" a répondu Anne Vignot. Selon la maire, le quartier de Planoise possédait déjà "toutes les qualités de l'écoquartier" avant l'officialisation de ce nouveau label.

Six partenaires locaux et une vingtaine d'engagements

Des qualités reconnues qui se heurtent toutefois à un climat difficile suite au trafic de stupéfiants continu au sein du quartier. Pour les élus et les partenaires associés, cette nouvelle charte écoquartier "permettrait de redorer l'image en lutant contre la dégradation sociale". Pour mener à bien ces objectifs, plusieurs acteurs locaux dont la Ville de Besançon, GBM, Habitat 25, Néolia, Loge.Gbm et Aktya se sont unis avec l'objectif de concrétiser plusieurs engagements :

De nouveaux équipements, dont un logement social associé à une crèche

Ce nouveau bâtiment multi-fonctionnel serait destiné aux personnes souhaitant louer un appartement type T4. "Ce serait des espaces individualisés avec des espaces verts avec des accès à différents niveaux", a précisé un membre de l'entreprise Néolia. Ce bâtiment rénové permettrait d'utiliser des circuits courts et de prendre en compte les contraintes des usagers.

Récup'mobile

Aux côtés d'Habitat 25, ce nouveau projet permettrait de limiter la production de déchets et de développer des filières de recyclage dans une logique d'économie circulaire.

Rénovation énergétique, enquête sur la santé et protection de la biodiversité

Ces actions permettraient de proposer des formes urbaines adaptées pour "lutter contre l'étalement urbain". Elles viseraient la sobriété énergétique et la diversification des ressources au profit des énergies renouvelables.

Réseau de chaleur

En partenariat avec la Ville de Besançon et le Grand Besançon Métropole, cet engagement permettrait de valoriser la sobriété énergétique au profit d'énergies de récupération comme le soleil.

Centre commercial Île-de-France, centre médical et futur numérique

Avec l'entreprise immobilière Aktya, cette action permettrait d'intégrer la dimension financière dans une approche de coût global, de contribuer à un développement économique et de favoriser la diversité des fonctions et leur proximité. Aussi, cela permettrait d'intégrer les enjeux de santé notamment la qualité de l'air et de favoriser la transition numérique vers une ville intelligente.

Projet NPRU

GBM et les collectivités désirent favoriser la qualité de vie avec des paysages et une architecture adaptée. Mais aussi, des balades urbaines, une mobilité douce et une auto-réhabilitation afin de mettre en oeuvre les conditions du vivre-ensemble et de la solidarité.

Préservation des espaces verts

La Ville souhaite également préserver et valoriser la biodiversité, les sols et les milieux naturels.

Info +

Cette action s’inscrit dans un programme multipartenarial de plus de 183 millions d’euros, soutenu par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.