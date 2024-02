Élections européennes : plusieurs partis politiques se réunissent pour sensibiliser les jeunes à Besançon

Les élection européennes sont délaissées par bon nombre de citoyennes et de citoyens en France et à travers l’union. C’est pourquoi sept partis de gauche se réuniront pour sensibiliser les jeunes électeurs à ce temps démocratique jeudi 15 février 2024 à la faculté des lettres, rue Mégevand à Besançon.

”Les décisions de l’Union Européenne ont des conséquences directes sur nos vies quotidiennes. Les euro-député(e)s discutent, amendent et votent les textes législatifs. Ils ont le pouvoir de bloquer certaines décisions non conformes à l’intérêt général”, rappellent À Gauche citoyens , Ensemble !, Europe écologie Les verts, La France insoumise, GénérationS, le Parti communiste français et le Parti socialiste, dans un communiqué du 15 février.

À noter également que le Parlement européen est la seule institution de l’UE dont les membres sont élus par toutes les citoyennes et tous les citoyens européens au suffrage universel direct. La France enverra 81 député(e)s au parlement européen.

En conséquence, dans le cadre des élections européennes du 9 juin 2024, les sept partis de gauche bisontins invitent ”les forces actives, les mouvements et les partis politiques à se joindre aux actions citoyennes appelant à l’inscription sur les listes électorales avant le 3 mai 2024.”

La première action est prévu jeudi 15 février à 11h45 devant la faculté des lettres, rue Mégevand à Besançon.