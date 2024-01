Emplois : la Bourgogne-Franche-Comté compte 112.570 cadres

La région Bourgogne-Franche-Comté compte un des plus faible taux de cadres (2%) en France. Elle arrive ex æquo avec le Centre Val de Loire. Avec 45 % de cadres, c’est la région Île-de-France qui arrive largement en tête devant l’Auvergne-Rhône-Alpes (11%) et l’Occitane (7%).

Davantage de cadres dans le Territoire de Belfort

Toujours selon le portrait statistique des cadres diffusée par l’APEC, le pourcentage de cadres le plus important se trouve dans le Territoire de Belfort (18%). Il est suivi de la Côte d’Or (14%) et du Doubs (12%).

En 2022, 6.140 recrutements ont été effectués en Bourgogne-Franche-Comté. On compte également 1.600 promotions internes et 1.130 créations de postes. Au niveau national, la région se démarque avec la part de cadre résident dans une commune rurale (40%).

Sans grande surprise, la majorité des cadres restent des hommes avec 67 % (33% de femmes). Ces derniers sont âgés entre 45 et 54 ans et sont (pour la majorité) issus des métiers liés au monde "commercial et marketing". Au total, 80 % des cadres de Bourgogne-Franche-Comté gagnent entre 36 K€ et 76 K€ par an.

Enfin, plus de 13.000 demandeurs d’emploi sont à la recherche d’un emploi cadre dans la région (3.140 en Côte d’Or, 3.010 dans le Doubs et 2.230 en Saône-et-Loire).