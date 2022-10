En 2021, le Groupe SNCF a dépensé 373 M€ en Bourgogne-Franche-Comté

373 millions d'euros ont été dépensés par le Groupe SNCF en 2021 en Bourgogne-Franche-Comté, auprès de 1.260 entreprises régionales. Des achats qui "irriguent l'ensemble des départements et soutiennent les emplois des différents bassins".

Sur l’ensemble de l’année 2021, les achats du Groupe SNCF auprès des fournisseurs en Bourgogne-Franche-Comté ont représenté plus de 373 millions d’euros, auprès de 1.260 entreprises régionales (dont 748 sont des PME).

Selon la SNCF, ces achats sur le territoire "irriguent l’ensemble des départements et soutiennent les emplois des différents bassins".

Dans le détail, 61 millions d’euros ont été déployés dans le Doubs, pour 1.046 emplois soutenus, derrière la Côte-d’Or (88,5 millions d’euros pour 1.638 emplois soutenus) et la Saône-et-Loire (126 millions d’euros pour 2.065 emplois soutenus).

13 milliards d'euros d'achats par an à l'échelle nationale

Nationalement, SNCF réalise 13 milliards d’euros d’achats par an auprès d’environ 19.000 entreprises, dont presque 5 milliards d’euros auprès des PME et ETI.

Le Groupe réalise également 70 millions d’euros d’achats solidaires : 33 auprès du secteur de l’insertion et du handicap et 37 en volume d’heures d’insertion au titre des marchés travaux (et met ainsi en oeuvre 1,2 millions d’heures d’insertion).