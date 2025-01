En 2025, Forvis Mazars recrute 131 collaborateurs en Bourgogne-Franche-Comté

Forvis Mazars, groupe international spécialisé dans l’audit, la fiscalité, le conseil, projette de recruter plus de 1.500 collaborateurs en France pour l’année 2025, dont plus de la moitié dans ses 41 bureaux en régions. C’est le cas en Bourgogne Franche-Comté avec une recrutement de 131 collaborateurs cette année.

Malgré les tensions sur le marché du travail, Forvis Mazars poursuit un objectif de recrutement stable par rapport à l’année précédente. Dans un contexte de forte mutation de ses métiers, le groupe développe également un tout nouveau modèle organisationnel centré sur l’évolution des compétences et la formation tout au long de la vie professionnelle.

Avec 5.000 collaborateurs en France, Forvis Mazars compte parmi les principaux employeurs du secteur de l’audit, de la fiscalité et du conseil. En 2025, le groupe projette de recruter près de 1.200 profils juniors, dont 829 en CDI et 364 stagiaires et alternants, soit 75% de ses recrutements totaux en 2025.

En Bourgogne Franche-Comté, Forvis Mazars compte sept bureaux régionaux : rue Madeleine Brès à Besançon, ainsi qu’à Pontarlier, Maîche, Vesoul, Lons-le-Saunier, Dijon et Is-sur-Tille.