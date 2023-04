En Bourgogne Franche-Comté les pollens de graminées sont déjà là

Selon le dernier bulletin d’Atmo Bourgogne Franche-Comté de ce vendredi 28 avril, le risque allegro-pollinique est au niveau moyen partout dans la région principalement à cause d'un cocktail des pollens de bouleau, chêne et platane.

Le cocktail des pollens de bouleau, chêne et platane sera responsable d'un risque d'allergie de niveau moyen.

Ils arrivent bientôt en fin de floraison mais les allergiques n'auront pas vraiment de répit car les pollens de graminées sont déjà là et gêneront de plus en plus les allergiques ces prochains jours.

Le risque d'allergie sera faible pour les pollens de cyprès, hêtre, saule, plantain, oseille...

Le conseil de la semaine d’Atmo BFC :

Si vous êtes allergique aux pollens, lavez-vous régulièrement le nez avec du sérum physiologique.