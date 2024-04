''En quête d'indices'' : quel est ce nouveau dispositif d'appel à témoins ?

Le 2 avril 2024, un dispositif innovant d'appels à témoins a été présenté par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer et le ministère de la Justice : ''En quête d'indices'', des vidéos courtes retraçant des affaires non élucidées.

C'est lors de la conférence de presse du mardi 2 avril 2024, à propos d'une affaire en cours, tenue par la procureur de la République de Nanterre, Pascal Prache, que le dispositif à été annoncé. Il s'agit de capsules vidéo retraçant des enquêtes sur des crimes non élucidés et sur lesquels les enquêteurs et magistrats cherchent à recueillir des informations auprès du grand public.

Diffusion sur les réseaux sociaux

Ces capsules vidéo baptisées ''En quête d'indices'' seront diffusées sur le site internet du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer et seront partagées sur les réseaux sociaux des deux ministères. Elles retraceront les circonstances des faits et ''auront vocation à recueillir de nouveaux témoignages auprès du grand public'' dans le cadre d'affaires suivies par le Pôle national des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE).

Les informations collectées grâce à ce nouveau dispositif seront ensuite traitées par le service d'enquête en charge du dossier : la police nationale, la gendarmerie nationale ou la préfecture de police de Paris.

Infos +

Le premier appel à témoins est à retrouver sur : www.interieur.gouv.fr