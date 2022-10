Éric Monnin nommé à la commission du Comité international olympique

Cette commission internationale a pour mission de conseiller la Session, la commission exécutive et le président du CIO s'agissant de la promotion d'une éducation fondée sur les valeurs olympiques et de donner une orientation stratégique concernant les programmes et activités du CIO liés à l'éducation de la jeunesse par le sport.

Ancien judoka de haut niveau, professeur agrégé d'EPS, docteur en sociologie et maître de conférences HDR à l'université de Franche-Comté, Éric Monnin est un spécialiste de l’olympisme. Il est d’ailleurs le premier français à avoir reçu la prestigieuse médaille Pierre de Coubertin en 2012.

Il dirige depuis sa création en 2019, le Cérou - Centre d'études et de recherches olympiques universitaires. Basé à Besançon, ce centre unique en France est reconnu par toutes les instances olympiques. Le Cérou s’attache à promouvoir une politique pédagogique et de recherche en lien avec l’olympisme. Il est en lien direct avec la politique engagée en matière de recherche, de promotion du sport et des valeurs olympiques au sein de l’université de Franche-Comté et de "Génération 2024".

Eric Monnin publie un nouveau livre sur l'histoire des Jeux olympiques d'hiver Eric Monnin, universitaire spécialiste de l’olympisme, a sorti à l’automne dernier un nouveau livre sur les JO De Chamonix à Beijing – Un siècle d’olympisme en hiver (éd. Désiris).

Éric Monnin fait briller la torche olympique au club de gym "la Saint-Claude" Éric Monnin, 132e relayeur officiel de la torche olympique et vice-président de l’université de Franche-Comté, est le seul Français revenu de Grèce avec la torche olympique. Il était la semaine dernière dans différents établissements scolaires et au club de Gym de la Saint-Claude à Besançon afin de partager sa flamme pour l’olympisme….