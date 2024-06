Législatives 2024 : ”L’urgence est de répondre à la désespérance et à la rupture de confiance” selon Anne Vignot

Dans un communiqué 10 juin 2024, la maire de Besançon EELV, Anne Vignot, fait un ”constat dramatique” suite aux résultats des élections européennes françaises au cours desquelles le Rassemblement national ressort victorieux. L’élue appelle à ”une majorité pour le progrès social et écologiste, par l’union des forces de gauche.”

Communiqué :

”Un constat dramatique après le résultat des élections hier : une Europe qui se fissure au moment où elle devrait être forte de son union, une union issue d’un après-guerre de reconstruction. Et la reconstruction passe par la solidarité.

Toutes les périodes historiques ont expérimenté le repli sur soi comme solution aux états de crise. Toutes ont abouti à une dégradation pour le peuple. Seuls des accords ont permis la reconstruction.

Aujourd’hui, le président de la république après avoir fait des élections européennes une élection nationale continue à vouloir détricoter notre démocratie en instituant comme seule relation avec l’Assemblée Nationale le 49.3 et maintenant la dissolution.

Face à la gravité du moment, nous devons faire front avec tous ceux qui se battent pour un projet social et écologique.

L’urgence est de répondre à la désespérance et à la rupture de confiance, et de lutter contre l’illusion d’un avenir qui passerait par l’abandon de la solidarité. En abandonnant la solidarité, on abandonne une part de notre identité.

L’urgence est à arrêter la brutalité sociale des gouvernements Macron et à installer une majorité pour le progrès social et écologiste, par l’union des forces de gauche.

Les résultats à Besançon ont suivi la même pente qu’au national. Nous réaffirmons notre exigence d’apporter aux bisontines et bisontins les services publics, les conditions d’une cohésion sociale, qui passe par une transition nécessaire.

Alors que l’écologie a scandaleusement disparu des thèmes de la campagne, je remercie tous ceux qui ont eu un vote écologiste et social.

Anne Vignot”