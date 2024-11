Fabien Vinsu publie un nouveau livre pour les élèves de première en spécialité maths

Dans ce nouveau livre, Fabien Vinsu, enseignant depuis plus de 17 ans, donne un coup de pouce aux élèves en spécialité mathématiques en classe de première avec sa méthode : ”Exercices classiques progressifs”, l’objectif étant d’amener l’élève à maîtriser et approfondir les notions de façon progressive. Ainsi, pas moins de 33 exercices progressifs corrigés et commentés y sont proposés dans les 184 pages.

Un prof de Besançon sort un livre pour les élèves de terminale en spécialité maths Fabien Vinsu, professeur de mathématiques depuis 17 ans à Besançon, a publié le 12 mars 2024 un livre destiné aux élèves de spécialité mathématiques en classe de terminale. Interview.

Les polynômes du second degré, les dérivées, les suites arithmétiques et géométriques, les équations de droites et de cercles, les probabilités conditionnelles... Pour chaque thème, ce livre propose trois exercices. Le premier est un ”incontournable” qui ne présente pas de difficulté particulière et qui permet d’appréhender au mieux les mécanismes et les raisonnements liés au thème travaillé. Les deux exercices suivants, de difficulté croissante, permettent de consolider les apprentissages et de se confronter à des raisonnements plus subtils.

Ce livre ayant pour but d'accompagner les élèves de première vers la réussite, il couvre l’ensemble du programme de spécialité et contribue à préparer efficacement à la poursuite de la spécialité Mathématiques ou à l’option ”Mathématiques complémentaires” en classe de terminale.

