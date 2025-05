Fan de trail, un Grand Bisontin se lance un défi au profit de l’association Huntington France

Âgé de 32 ans, Frédéric Plançon est logisticien de bloc opératoire au CHU de Besançon et surtout un fan de trail ! Il en est tombé amoureux il y a trois ans. Frappé par un documentaire de Florian Fillion, alias Iron2F, qui avait décidé de faire le tracé de l'UTMB, seul avec son équipe, pour lever des fond pour la petite Lya atteinte d'hémiplégie alternante, c’est là qu’il a le déclic : "pourquoi pas moi ?"

Le défi R’Huntington…

Ce défi consiste à rallier en courant Saint-Vit à Ornans dans le Doubs (environ 60km). En parallèle, il a souhaité ouvrir une cagnotte afin de lever des fonds au profit de l'Association Huntington France (AHF). "Cette association participe à la lutte contre la maladie et au mieux-être des malades et de leurs familles. Plus précisément, vos dons participeront à soutenir des projets d’habitats partagés, permettant de rassembler dans un même lieu de vie, parfaitement adapté à leurs besoins, un groupe de malades de Huntington qui partagera un projet de vie, telles des colocations conviviales à taille humaine", nous explique-t-il.

Et pourquoi cette association et ces villes ? "J’ai choisi cette association, car mon beau-père est atteint de la maladie de Huntington, qui est une maladie génétique héréditaire, rare (1 cas pour 10 000 individus), neuro évolutive du système nerveux central qui entraîne une altération progressive des capacités physiques et intellectuelles", précise Frédéric. Le choix des villes s’est porté sur Saint-Vit, la dernière ville où son beau-père a habité avant d'être placé en maison d'accueil spécialisé, et sur Ornans, sa ville natale.

Se préparer au trail…

Frédéric n’en est pas son coup d’essai. Il a déjà effectué 42 km de trail en octobre 2024 et s’entraîne entre quatre et cinq séances par semaine. Il a participé au trail des forts où il a terminé à la 184e position (2:02:28) sur le 22 km, 137e sur le 11 km et 84e sur le 5km. Il effectuera également le trail de Rioz, du Mont d’Or.

Le tout avec le soutien de ses amis et de sa famille.